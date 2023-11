Einen ungewöhnlichen Notruf erhält der diensthabende Beamte an jenem Ostermontag. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mann, der mit starkem Akzent zu verstehen geben will, eine Straftat begangen zu haben. Nur schwer bekommt der Beamte die nötigen Informationen aus dem Mann heraus, schickt währenddessen zwei Streifenwagen zum Schulzentrum nach Wiblingen.

Dorthin, wo sich der Anrufer offenbar aufhält. Schnell können die Polizisten vor Ort den Mann festnehmen, fragen nach seiner Tochter, die er, so gab er es im Notruf an, selbst getötet haben will. Während der eine Polizist den Tatverdächtigen bewacht, suchen die Kollegen nach dem Mädchen ‐ und finden es schließlich leblos, mit den Händen auf dem Rücken zusammengebunden am Boden liegen.

Beschuldigter gesteht die Tat vor Gericht

Ein halbes Jahr nach dieser erschütternden Tat steht der Vater des getöteten Mädchens vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm. Er möchte selbst aussagen, gesteht die Tat und beantwortet alle Fragen von Richter Wolfgang Tresenreiter. Mit dabei sind zwei Betreuer einer geschlossene Psychiatrie, in der sich der Tatverdächtige seit dem Ereignis an Ostern befindet. Auch eine Dolmetscherin übersetzt hin und wieder von Serbisch ins Deutsche und zurück.

Doch der 41-Jährige kann sich größtenteils selbst auf Deutsch erklären. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Tochter auf heimtückische Weise getötet zu haben, geht jedoch von einer Schuldunfähigkeit aus. Ein vorläufiges Gutachten ergab, dass der Beschuldigte an einer schizophrenen Psychose leide, weshalb die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie beantragt hat. Darüber muss das Gericht nun entscheiden.

Mann scheint in Parallelwelt zu leben

Vor Gericht wirkt der Beschuldigte überwiegend gefasst, mehrfach bricht er jedoch in Tränen aus, wenn es um Details der Tat geht. Wenn er selbst davon erzählt, beginnt er, auffällig stark zu zittern. Einen komplett anderen Eindruck macht der Mann in einer Aufzeichnung, die vorgespielt wird. Es ist die Vorführung bei einem Haftrichter nach der Tat. Zu sehen ist ein deutlich verwirrter Mann, der geradezu in einer Parallelwelt zu sein scheint. Mal lacht er, mal wird er aggressiv, spricht oft ins Leere und antwortet nicht klar auf die Fragen der Anwesenden.

Er schien verwirrt, hat immer wieder das Gleiche gesagt und gesprochen, als sei er in einer anderen Welt. Polizeibeamter

Der Mann in jener Videoaufnahme scheint tatsächlich an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Auch die Polizisten, die an diesem Tag vor Gericht aussagen, scheinen einen derartigen Eindruck von dem Mann nach der Tat gehabt zu haben. „Er schien verwirrt, hat immer wieder das Gleiche gesagt und gesprochen, als sei er in einer anderen Welt“, sagt etwa jener Beamte, der ihn bei der Festnahme am Boden fixiert hatte. Seine Stimmungslage habe sich oft verändert. Dieser Eindruck bestätigt sich, als Richter Tresenreiter die fast zehnminütige Aufnahme des Notrufs von damals abspielt.

Noch unverständlicher wird das Ganze, als der Richter nach dem Grund fragt, warum der Mann seine eigene Tochter ermorden wollte. Dann nämlich offenbart sich durch die Schilderungen des Tatverdächtigen eine Welt voller konfuser und wirrer Ansichten. Er sei ein „großer Forscher“ gewesen, sagt er ‐ und meint damit, dass er sich intensiv mit verschiedensten Theorien, „mit Gott und Religion“ beschäftigt habe.

Mann erzählt von Geschichte Abrahams und einem „Opfer“

Er habe es damals als ein Auftrag von Gott verstanden, sein eigenes Kind „opfern“ zu müssen. Heute verstehe er, dass das eine falsche Auffassung gewesen sein muss. Doch damals sei er in den wirren Theorien gefangen gewesen. Die Geschichte von Abraham, die sich auch im Koran findet, habe er damals so verstanden, dass auch er sein eigenes Kind töten muss. Tatsächlich gibt es die Geschichte im Koran sowie in der Bibel über Abraham, der von Gott den Auftrag erhielt, seinen Sohn zu opfern ‐ Gott jedoch schreitet in dieser Geschichte im letzten Moment ein und hindert Abraham an der Tat.

Hinzu gekommen seien Depressionen, wohl auch ausgelöst von der Flut an Informationen, die er konsumierte. Und auch Cannabis konsumierte der 41-Jährige seit Jahren regelmäßig. „Das hat mich etwas beruhigt“, so der Beschuldigte mit serbischer Staatsangehörigkeit. Er wollte „ein guter Muslim sein“, habe zwar lange mit sich gehadert, ob er sein „liebstes“ von vier Kindern wirklich „opfern“ solle, um „Heilung“ von Gott zu bekommen ‐ hat sich aber schließlich am Ostermontag doch dazu entschlossen.

Sie war mein Engel. Aber jetzt ist es zu spät. Der Beschuldigte

Als seine Frau und Mutter seiner vier Kinder an jenem Tag für kurze Zeit die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, ging er mit seiner Tochter raus zum Spielen. In ein Tuch gehüllt und einem Turnbeutel versteckt, führte der Mann sein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge mit sich. Nahe dem Schulzentrum in Wiblingen dann bat er seine Tochter, sich ihre Inliner auszuziehen, band ihr mit dem Vorwand, „Indianer spielen zu wollen“, die Hände am Rücken zusammen ‐ und verletzte sie dann mit dem mitgeführten Messer tödlich an der Kehle.

„Sie war mein Engel. Aber jetzt ist es zu spät. Ich habe Mist gebaut“, sagt der Beschuldigte dazu. Er habe eine glückliche Familie gehabt ‐ die er mit seinen Weltvorstellungen nun zerstört habe. Den Notruf habe er selbst gewählt, weil er „unter Schock“ gestanden habe.

Zwei weitere Prozesstage sind für das Verfahren angesetzt. Eine Entscheidung soll am 28. November fallen.