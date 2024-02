Was gesunde Ernährung mit dem Schlaf zu tun hat

Wer schlecht geschlafen hat, merkt schnell, dass er im Alltag weniger leistungsfähig ist. Bei einem Vortrag im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm am Donnerstag, den 22. Februar, erhalten Interessierte Tipps und Informationen darüber, welche Bedeutung regenerativer Schlaf hat, ab wann Schlaf überhaupt als gesund gilt und wie man mit seiner Ernährung den Schlaf fördern kann. Die Veranstaltung findet im kleinen Sitzungssaal in Gebäude A (1. Stock, Raum 1A-02), von 17 bis 18 Uhr statt. Eine Anmeldung per Mail an [email protected] ist bis 19. Februar 2024 notwendig.