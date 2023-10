Die Zeit drängt. Bis 2025 will der Regionalverband Donau-Iller mindestens 1,8 Prozent seines Gebiets als Vorrangflächen für Windkraftanlagen ausgewiesen haben. Denn so schreibt es ein entsprechendes Bundesgesetz vor. Doch bis dahin scheint es noch an steiniger Weg zu sein, der durchaus Geduld und Flexibilität von allen Beteiligten abverlangt.

Das jedenfalls wurde bei der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses deutlich, die am Dienstag im Ulmer Haus der Begegnung stattfand. Aufgrund einiger neuen Regelungen nämlich müssen bisher in den Blick genommene Flächen neu eingestuft werden. Vor allem der Landkreis Biberach auf der einen und die Schwäbische Alb auf der anderen Seite stechen dabei hervor.

Regionalplan beinhaltet auch Pläne zu Windkraftausbau

Der Regionalverband Donau-Iller ist ein ländergrenzenübergreifender Zusammenschluss, dessen Gebiet den Stadtkreis Ulm, die kreisfreie Stadt Memmingen und die Landkreise Biberach, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu sowie den Alb-Donau-Kreis umfasst. Die gesamte Fläche der Region Donau-Iller mit rund 200 Gemeinden beträgt rund 5500 Quadratkilometer.

Hauptaufgabe des Regionalverbands ist die Erstellung eines Regionalplans, der ein Entwicklungskonzept für die Region festschreibt, in Sachen Verkehr ist das etwa die geplante Regio-S-Bahn Donau-Iller. Auch um den Ausbau von Windkraft geht es in so einem Regionalplan.

Bis Juli konnten Kommunen eine Stellungnahme zu möglichen Windkraftstandorten einreichen. Zuvor wurde eine sogenannte Suchraumkulisse für die Windkraftplanung erstellt. Diese muss aufgrund neuer Regelungen und Erkenntnisse jetzt aber noch einmal angepasst beziehungsweise deutlich verkleinert werden. Konkret verringert sich die potenzielle Fläche für Windkraftanlagen aufgrund neuer Kriterien von bisher 12,8 auf 7,4 Prozent der gesamten Fläche der Region Donau-Iller.

Bundeswehrstandort Laupheim sorgt für viele Einschränkungen

Natürlich ist das immer noch deutlich mehr als die Zielvorgabe von 1,8 Prozent, was mindestens 100 Quadratkilometern entspricht. Doch heißt es noch lange nicht, dass auf einer Fläche am Ende wirklich Windkraftanlagen gebaut werden können, nur weil sie in der aktualisierten Suchraumkulisse liegen.

Verbandsdirektor Markus Riethe erläuterte dem Gremium die neu hinzugekommenen Kriterien. Das seien etwa Einschränkungen aufgrund von Hubschraubertiefflugstrecken, sprich der Bundeswehraktivitäten in Laupheim sowie neue Vorgaben beim Artenschutz und Denkmalschutz und Änderungen bei der Mindesthöhe von Windkraftanlagen, die inzwischen von 170 auf 200 Meter angepasst wurde.

Ein weiträumiges Gebiet rund um Laupheim kann wegen letzterem und ersteren Punkt deshalb schon erst gar nicht in eine engere Auswahl gezogen werden. Zum einen, so erklärte Riethe, lassen Radarführungsmindesthöhen die neue festgelegte Höhe von mindestens 200 Metern für eine Windkraftanlage nicht zu. Zum anderen benötige man einen großen Sicherheitskorridor rund um die Hubschraubertiefflugstrecken der Bundeswehr.

Talstandorte im Landkreis Biberach ungeeignet

Dieser Korridor beträgt 1,5 Kilometer in beide Richtungen. Der weitgefasste Sicherheitskorridor sei ein neues Kriterium, das man bei der Ausweisung von möglichen Flächen für Windkraft neu berücksichtigen müsse ‐ und deshalb die potenzielle Fläche im Landkreis Biberach weiter sinkt.

Die Situation erfordert eine gewisse Verantwortung von Kommunen, die im Vergleich deutlich mehr Fläche zur Verfügung haben, damit das gesamtregionale Ziel erreicht werden kann. Markus Riethe

Viele Bereiche seien schlichtweg Talstandorte ‐ und damit nicht geeignet. Dabei liege vor allem der regionalen Wirtschaft viel daran, Windkraftanlagen nahe an ihren Werken zu haben.

Riethe betonte auf Nachfrage des ehemaligen Maselheimer Bürgermeister Elmar Braun, dass die gering ausfallende potenzielle Fläche nicht nur an der Tatsache liege, dass die Bundeswehr Platz für Übungsflüge braucht. Der gesamte Regionalverband sehe den Standort der Bundeswehr in Laupheim nämlich als „wichtig und wertvoll“ an. Trotzdem: Der Landkreis Biberach scheint in Sachen Windkraft fast vollständig rauszufallen.

Viel Potenzial auf der Alb

Anders sieht es etwa auf der Schwäbischen Alb aus, wo es bereits einige Windkraftanlagen gibt. Hier findet sich viel potenziell nutzbare Fläche für Windkraftanlagen. vor allem rund um die Stadt Laichingen bis hin zu den Kommunen Westerstetten, Dornstadt und Beimerstetten. Auch rund um Altheim auf der Alb finden sich auch nach Berücksichtigung der neuen Regelungen verbleibende Suchflächen.

Ein entsprechendes Anhörungsverfahren für die aktualisierte Suchraumkulisse ist laut dem Verbandsdirektor nun in Arbeit. Dann sollen die Flächen priorisiert werden und Gespräche mit „betroffenen“ Kommunen geführt werden.

„Die Situation erfordert eine gewisse Verantwortung von Kommunen, die im Vergleich deutlich mehr Fläche zur Verfügung haben, damit das gesamtregionale Ziel erreicht werden kann“, betonte Markus Riethe, der damit auf die Situation auf der Schwäbischen Alb verweist. Kontroverse Diskussionen würden sich hier kaum vermeiden lassen.

Verbandsvorsitzender und Landrat von Günzburg, Hans Reichhart, betonte: „Wir brauchen eine einigermaßen gerechte Verteilung hier. Aber in manchen Gebieten wird es einfach schwierig. Da liegt noch einiges an Arbeit vor uns.“