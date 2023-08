Bier und Malz, Gott erhalt´s. Wer kennt ihn nicht, den bekannten Brauerspruch. Für viele Kulturen gilt Bier schon seit vielen Jahrhunderten als wichtiger Bestandteil der Nahrung. Vor allem zu festlichen Anlässen darf Bier oft nicht fehlen. Wie aber ist das mit dem Glauben, vor allem dem christlichen, zu vereinbaren? Antworten gibt kein geringeres Buch, als die Bibel selbst.

Bier als Seelentrank

„Wer bewusst ein Bier trinkt, heiligt den Moment, denn gestern ist vorbei und morgen ist noch weit weg“, sagt Dekanatsreferent Wolfgang Steffel. Bier sei Seelentrank und Magenbalsam gleichermaßen. Bei einem geistlichen Bierkonvent in Wiblingen widmete sich Steffel kürzlich den Zusammenhängen von Bier und Bibel.

Er verwies im Rahmen des Bildungsauftrags des Dekanats Ehingen–Ulm auf das Alte Testament, in dem die Begriffe „Seele“ und „menschliche Kehle“ gleichgesetzt sind, es taucht jeweils das hebräische Wort „Nefesch“ auf: „durch die Kehle gelangt das Bier in den Bauch“. Damit führte Steffel Psalm 103 in seinen hebräischen Ursprung zurück. Die Einheitsbibel übersetzt, „lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir Seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat...“

Erwähnung nur im Alten Testament

Ein kleines ausgelegtes Heft mit Texten und Liedern zum Mitsingen startete mit Worten von Alfred Reichel von 1516, „Du meditierst. Ich medibiere. Ich finde mein Inneres mit einem Biere“. Das Bier, so Steffel, tauche in der Bibel jedoch nur im Alten Testament auf, im Neuen Testament hingegeben habe der Wein Einzug gehalten. Das solle die Menschen aber nicht daran hindern, das Bier zu genießen. Bei einer kürzlichen Wallfahrt ins Nördlinger Ries, der größten Bratpfanne Deutschlands, habe er das innere Duschen mit einem Bier dem Gang in die Dusche vorgezogen.

Dass die Bibel leibfreudig ist, gehörte an dieser Stelle zur Botschaft von Wolfgang Steffel, der sagte, „wir sollen nicht fasten, solange der Bräutigam da ist“. Das nannte er „Bodypositivity“, was auch „zu seinem Gewicht stehen“ bedeutet. Er relativierte jedoch, „Du sollst ein krankes Nierenbecken nicht mit zu kaltem Biere necken“.

Ursprung der Braukunst

Voraussetzung für das Brauen von Bier war der Ackerbau und damit die Sesshaftigkeit des Menschen. Den Ackerbau bezeichnete Steffel als neolithische Revolution, mithin als eine Errungenschaft der Jungsteinzeit (ca. 10.000 bis 2200 vor Christus). Die irisch–keltische Bierbraukunst habe das heutige Bierbrauen eingeläutet, also die wahre Braukunst. Mit dem Neolithikum habe auch das Zeitalter des „homo rumhocko“ begonnen, also des herumhockenden Menschen. Seinen trockenen Humor stellte der Referent in zahllosen Einschüben unter Beweis.

Ich sitze hier und trinke mein Bier und das Reich Gottes kommt von alleine. Martin Luther

Zu den Bereicherungen zählte auch die Vorstellung des ersten Biertrinkers in der Literatur, Enkidu, in der Person von Bostjan Dvorak, der dem Original aus dem Gilgamesch–Epos durch seine langen Haare und seinen langen Bart ziemlich nahe kam. Wolfgang Steffel sagt über den 1971 geborenen Linguisten, Übersetzer, Polyglotten, Botaniker und Zoologen, „ich habe ihn über seinen Vater kennengelernt, der bis zu seinem Ruhestand in der katholisch–slowenischen Gemeinde in Ulm tätig und mit mir eng verbunden war. Bostjan Dvorak hat in Ulm Abitur gemacht und gibt seit 2004 Seminare an der Humboldt–Universität zu Berlin“.

Den Spaß des Auftretens in Bierkonventen mache Bostjan Dvorak jeweils gerne mit, denn Enkidu wurde durch die Tipps einer jungen Frau vom zottigen Wesen zum Menschen, „er trank das Bier, sieben Krüge voll. Da entspannte sich sein Inneres und er ward heiter“. Enkidu war Wolfgang Steffel zudem ein Lied zur Gitarre wert.

Bier und die Reformation

Zum Thema Konvent zitierte Steffel den Reformator Martin Luther, „ich sitze hier und trinke mein Bier und das Reich Gottes kommt von alleine“. Wenngleich das nach Gemütlichkeit klinge, sei das Bierbrauen doch eine ernste Angelegenheit, bierernst. Ein Konvent solle freilich öffnen und begeistern und müsse die These untermauern, „Konfliktprophylaxe durch Biertrinken“. Dass der Begriff „Bockbier“ vom starken Einbecker Bier aus Niedersachsen abgeleitet wurde, floss ebenfalls spielerisch in den Vortrag ein, der immer wieder mit Liedern zur eigenen akustischen Gitarre des Referenten aufgelockert wurde.