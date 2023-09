Jedes fünfte Kind gilt hierzulande als armutsgefährdet. So lautet das Ergebnis einer Studie aus dem vergangenen Jahr. „Das ist auch hier im eigentlich so reichen Süden ein Thema“, weiß Annette Fiegel–Jensen, Geschäftsführerin der Kinderstiftung Ulm/Donau–Iller. Vor inzwischen zehn Jahren wurde die Stiftung gegründet — und unterstützt seitdem Kinder und Jugendliche in der Region, denen der Lebensweg nicht von vornherein geebnet ist.

Gegen die Kinderarmut in der Region

Die Stiftung setzt sich deshalb mit verschiedenen Projekten und der individuellen Einzelfallhilfe für die Jüngsten in der Gesellschaft ein. „Das Ziel ist es, den Armutskreislauf zu durchbrechen und mit den Angeboten auf die Chancengleichheit hinzuwirken“, erklärt Fiegel–Jensen. „Alleine wird das die Kinderstiftung aber nie schaffen — wir brauchen Unterstützung“, sagt sie und betont: „Das Thema geht uns alle an.“

Vor allem in die Bildung investieren

Denn häufig sei Familienarmut vererbt, weshalb es dem schon früh entgegenzuwirken gelte — vor allem im Bildungsbereich. „Das ist die Eintrittskarte in die Arbeitswelt, um das Leben nicht in Armut verbringen zu müssen“, so die Geschäftsführerin.

Das Ziel ist es, den Armutskreislauf zu durchbrechen und mit den Angeboten auf die Chancengleichheit hinzuwirken. Annette Fiegel-Jensen

In den vergangenen Jahren sei es nochmals schwieriger geworden, Kinder dort herauszuholen, erklärt sie und betont, wie wichtig die Netzwerkpartner der Kinderstiftung, zum Beispiel Schulen und andere Partner, seien, indem sie auf den Unterstützungsbedarf einzelner Kinder hinweisen.

Die Pandemie hat die Situation noch verschlechtert

Nicht zuletzt die Corona–Pandemie sei hier für viele Familien ein weiterer harter Schnitt gewesen, erklärt Fiegel–Jensen. „Wir erkennen nicht an der Türklingel, dass es um eine Familie finanziell schlecht bestellt ist.“ Lehrkräfte hingegen hätten demnach häufig den besseren Zugang zu den Kindern — allein, weil sie sie tagtäglich sehen.

Kinder bemerken die Unsicherheiten

Krisen, Krieg, Alltagsprobleme: „Die Kinder spüren das“, sagt sie und hält fest, dass inzwischen immer mehr Kinder von Zukunftssorgen und Mutlosigkeit geplagt werden. „Kinder können aber nicht einordnen, wie schlimm das, von dem die Erwachsenen reden, ist“, so Fiegel–Jensen. „Sie fühlen sich oft machtlos.“ Der Kinderstiftung gehe es mit ihrer Arbeit auch vor allem darum, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken.

Ein Pate kann Halt geben

Eines der Projekte trägt den Namen Chancenfinder. Benachteiligte Kinder werden hier von einer Patin oder einem Paten an die Hand genommen, erklärt Fiegel–Jensen. Zusammen Hausaufgaben machen, zum Schwimmunterricht begleiten oder gemeinsam das Fahrradfahren üben — das sei die soziale Integration, die vielen Kindern fehle. Die geschenkte Zeit sei dabei besonders wichtig. „Die Paten sind Gold wert“, sagt Fiegel–Jensen.

Eine Stigmatisierung muss verhindert werden

Chancengleicheit für alle steht bei der Kinderstiftung ganz oben. „Wir schauen, dass die Angebote dort stattfinden, wo viele Familien mit Sozialleistungen wohnen“ — denn die Hilfe solle dort ankommen, wo sie gebraucht werde. Trotzdem dürfe jedes interessierte Kind mitmachen, betont sie.

Wir müssen unbedingt eine Stigmatisierung vermeiden. Dann fällt erst gar nicht auf, dass ein Kind selbst keine Ausrüstung besitzt Annette Fiegel-Jensen

Wie beim Projekt Grünfinder, bei dem die Kinder die Natur vor Ort entdecken sollen. Aber egal, wer teilnimmt, eines ist Fiegel–Jensen enorm wichtig: „Wir müssen unbedingt eine Stigmatisierung vermeiden“, sagt sie. Beim Grünfinder–Angebot stelle die Kinderstiftung deshalb immer eine Kiste mit wetterfester Kleidung zur Verfügung. „Dann fällt erst gar nicht auf, dass ein Kind selbst keine Ausrüstung besitzt.“

Großes Fest zum Ferienabschluss gefeiert

Zum zehnjährigen Jubiläum und passend zum Ferienende hat die Kinderstiftung zudem ein großes Gartenfest für die Kinder veranstaltet, die wegen der knappen Familienkasse nicht in den Urlaub fahren oder an kostenpflichtigen Ferienangeboten teilnehmen konnten. „Wir wissen, dass die Kinder nach den Ferien gerne erzählen wollen, was sie erlebt haben“, so Fiegel–Jensen. Rätsel–Rallye, Dosenwerfen und Kinderschminken sollen ihnen einen unbeschwerten Schulstart bescheren.

Das ist die Kinderstiftung Ulm/Donau–Iller

Die Gründung der Kinderstiftung Ulm/Donau–Iller geht zurück auf das Jahr 2013. „Ein Geschwisterpaar, das seit vielen Jahren im Ausland lebt“, möchte der Region mit der Stiftung etwas zurückgeben, heißt es auf der Website. Mehr, als dass das besagte Geschwisterpaar in Ulm aufgewachsen ist, ist über die beiden jedoch nicht bekannt.

Die Paten sind Gold wert. Annette Fiegel-Jensen

Gemeinsam mit der Caritas entstand so vor zehn Jahren die Kinderstiftung — das Ziel: Verhinderung von Armut und Ausgrenzung. Die Kinderstiftung unterstützt dabei benachteiligte Kinder und Jugendliche in Ulm, im Alb–Donau–Kreis, im Kreis Neu–Ulm sowie im Kreis Günzburg.