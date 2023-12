Warum Julian Assange Ehrenbürger der Stadt Ulm werden soll

„Sollte ich jemals frei sein, dann werde ich auf jeden Fall vorbeischauen“. Mit diesen Worten soll sich der Wikileaks-Gründer Julian Assange kürzlich an seine Unterstützer in Ulm gewandt haben.

Der Journalist wird seit April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten, nachdem er sich zuvor über mehrere Jahre in der ecuadorianischen Botschaft versteckt hielt. Der Brief, so erzählen es seine Anhänger in Ulm, war wohl sein erstes Lebenszeichen nach längerer Zeit.

Heike Siecke führt mit ihrer Initiative regelmäßig Mahnwachen für Assange in der Ulmer Fußgängerzone durch. (Foto: ZVG )

Heike Siecke, Gründerin der Initiative „Free Assange Ulm“, hat schon mehrere Briefe an Assange geschickt. Bislang jedoch ohne darauf eine Antwort zu erhalten, wie sie erzählt. Sie sieht in dem Wikileaks-Gründer einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Nun hat die Aktivistin eine Petition gestartet, die das Ziel verfolgt, Julian Assange schnellstmöglich mit der Ehrenbürgerschaft Ulms auszuzeichnen, obwohl er noch gar nie hier gewesen ist.

Ich glaube, ich würde ihn einfach nur in den Arm nehmen. Aktivistin Heike Siecke

Im Interview erklärt sie die Hintergründe der Petition, spricht über ihre persönliche Hoffnung hinsichtlich einer Freilassung des Wikileaks-Gründers und verrät, was Sie Julian Assange bei einem Treffen sagen würde.

Frau Siecke, wann haben Sie zum ersten Mal von Julian Assange gehört?

Wie die meisten Menschen bin ich erstmals im August 2010 auf Assange aufmerksam geworden, als dessen Enthüllungen weltweit für Aufsehen gesorgt hatten. Aktiv geworden bin ich aber erst im Dezember 2019. Es ist mir im Nachhinein auch etwas peinlich, dass ich mich nicht früher mit ihm befasst habe, denn seine Veröffentlichungen wären es auch damals schon wert gewesen.

Was war neun Jahre später ausschlaggebend für Ihren Aktivismus?

Die Berichte des ehemaligen britischen Diplomaten und Whistleblowers Craig Murray. Er beobachtete damals die erste Anhörung Assanges nach dessen Festnahme durch die britischen Behörden und schilderte erscheckende Zustände.

Julian Assange Es drohen 175 Jahre Haft Die USA werfen Julian Assange vor, die Whistleblowerin Chelsea Manning motiviert zu haben, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu stehlen, es veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Bei einer Auslieferung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Assange konnte wohl nicht wirklich ins Licht schauen, weil er zuvor angeblich in eine Hotbox gesteckt wurde. Er soll sich bei dem Prozess noch nicht einmal an seinen eigenen Namen erinnert haben, so schlecht muss es ihm ergangen sein. Ich dachte mir: Was die mit Julian Assange machen, können die mit jedem Journalisten machen. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen das Menschenrecht müssen aufgedeckt werden. Es kann nicht sein, dass so etwas unter Strafe gestellt wird

Noch im selben Jahr gründeten Sie die Initiative „Free Assange Ulm“, die regelmäßig Aktionen zur Unterstützung des inhaftierten Journalisten durchführt. Nun plädieren Sie sogar auf eine Ehrenbürgerschaft für Julian Assange in Ulm. Was erhoffen Sie sich davon?

Meine Hoffnung ist natürlich, dass durch viele solche Aktionen und Ehrenbürgerschaften letztendlich die Freiheit von Julian Assange erreicht wird. Sollte er in mehreren Städten verschiedener europäischer Staaten zum Ehrenbürger ernannt werden, denke ich tatsächlich, dass dies direkt im Vereinigten Königreich wahrgenommen und hoffentlich nicht ignoriert wird.

Wie rechtfertigen Sie die Ehrenbürgerschaft der Stadt Ulm für einen Menschen, der selbst noch nie hier gewesen ist?

Es gibt meines Wissens keine Vorgabe, dass ein Ehrenbürger der Stadt Ulm jemals hier gewesen sein muss. Wichtig ist nur, dass er für die Bürger einen besonderen Beitrag geleistet hat. Und das hat Assange meiner Meinung nach für jeden Menschen dieser Welt getan, auch für die Ulmer. Julian Assange kämpft im Prinzip für alles, was unsere Demokratie ausmacht. Darum hat er die Ehrenbürgerschaft verdient. Andere Städte in Italien sind bereits mit gutem Beispiel vorangegangen.

Kürzlich soll sich Julian Assange mit einem Brief aus dem britischen Hochsicherheitsgefängnis an seine Unterstützer in Ulm gewandt haben. Was stand drin?

Der Brief war eine Antwort auf unsere Glückwünsche, die wir ihm zu seinem Geburtstag ins Gefängnis geschickt haben. Er schrieb, dass er zwar noch nie in Ulm gewesen sei, es sich aber wohl um einen großartigen Ort handeln müsse, aufgrund der Menschen, die dort wohnten. Sollte er je frei sein, wolle er Ulm definitiv besuchen.

Hätten Sie mit einer Antwort gerechnet?

Tatsächlich nicht, weil ich ihm zuvor schon viele Briefe geschrieben hatte und nie eine Antwort erhielt. Der Brief bedeutet mir auch deshalb so viel, weil es generell die erste Rückmeldung von Julian Assange seit langer Zeit aus dem Gefängnis gewesen ist. Mir persönlich gibt das Motivation, um weiterzumachen. Denn ich habe jetzt das Gefühl bekommen, dass sein Kampfgeist und Lebenswille wieder zurückkehrt.

Was würden Sie ihm sagen, sollte Julian Assange tatsächlich nach Ulm kommen und vor Ihnen stehen?

Ich würde ihm danken, für das was er im vollen Bewusstsein riskiert hat. Er wollte die Welt zu einem besseren und gerechteren Ort machen und hat wirklich viel bewegt. Dafür würde ich ihm danken und ihn, glaube ich, einfach nur in den Arm nehmen.

Frau Siecke, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Julian Assange jemals freikommt?

Die Hoffnung ist sehr klein, aber da.