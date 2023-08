Hundebesitzer sind für ihre Tiere verantwortlich. Darauf weist die Stadt Ulm jetzt nochmals in aller Deutlichkeit hin. Es gehe „insbesondere um das Verhalten von Hund und Halter in der Öffentlichkeit“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt.

Und dieses scheint aktuell bei einigen Hundefreunden nicht besonders vorbildlich zu sein. Was Hunde dürfen und was nicht, sei ganz klar in der Polizeiordnung geregelt. „Weil Vierbeiner aber nicht lesen können, sind ihre Besitzer für sie verantwortlich“, hebt die Stadt in ihrer Mitteilung hervor.

Konflikte häufen sich

Der Grund für den neuerlichen Appell: Es hätten sich in den vergangenen Wochen wieder etliche Beschwerden über „rücksichtslose Hundehalter und -halterinnen gehäuft“, so die Stadt. Vor allem am Hochsträß, einer beliebten Gassirunde, sei es in jüngster Vergangenheit häufiger zu Konflikten mit Joggern, Spaziergängern und Radfahrern gekommen, heißt es weiter.

Wer uneinsichtig bleibt, muss zahlen

Die größten Ärgernisse und die häufigsten Gründe, weshalb die Bürgerdienste immer wieder einschreiten müssten, seien unangeleinte Hunde, Dauerbeller und Verschmutzungen durch Hundekot. Wer als Hundehalter dennoch uneinsichtig bleibt, dem drohen empfindliche Bußgelder von 50 bis 100 Euro.

Immer wieder kommt es zu Anzeigen

Mehr als 3000 Hunde leben nach Angabe der städtischen Bürgerdienste in Ulm. Mit den meisten gebe es allerdings keinerlei Probleme, heben die Bürgerdienste hervor. „Doch nicht alle Hundehalterinnen und -halter sind sich der Verantwortung für ihre Tiere bewusst“, heißt es in der Mitteilung weiter. Knapp 40 Anzeigen kämen so im Jahr zusammen — und das erst nach vorheriger mündlicher und schriftlicher Ermahnung.

Die Regeln sind einfach, sagt die Stadt

Und die Regeln, an die sich die Hundehalter zu halten haben, sind laut Stadt ganz einfach: Die Tiere seien generell so zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet oder belästigt wird, heißt es. Wo Leinenpflicht herrscht, müsse diese auch in jedem Fall eingehalten werden. Die Aussage „Der will nur spielen“ sei demnach kein Grund, den Hund frei laufen zu lassen. Dies sei ohnehin nur außerhalb der Innenstadt und unter Beaufsichtigung des Herrchens oder Frauchens erlaubt.

Warum ein Hundeauslaufplatz kein Thema ist

Wohin also mit den Hunden? Hin und wieder sei die Forderung eines städtischen Hundeauslaufplatzes — vor allem am beliebten Hochsträß — an die Stadt herangetragen worden. „Dem steht die Stadt kritisch gegenüber“, heißt es jedoch. Erschließung, Lärm und bauliche Punkte stellen lat Stadt Probleme dar. Sie verweist stattdessen auf private Anbieter — also Hundevereine und Hundeschulen — die solche Anlagen bereits zur Verfügung stellen.