Auch, wenn die Ulmer Adenauerbrücke erst ab 2025 erneuert werden soll ‐ die ersten Vorboten machen sich dort bereits bemerkbar. Wer aus der Innenstadt herausfuhr, kam zwangsläufig an der Kfz-Werkstatt von Roland Sickinger vorbei.

Seit Kurzem ist davon aber nichts mehr übrig, denn die Stadt Ulm hat den noch zwei Jahre geltenden Mietvertrag für das städtische Grundstück nicht verlängert. Der Betreiber hat die Werkstatt nun auf eigenen Wunsch vorzeitig aufgegeben.

Stadt verlängert Mietvertrag nicht

Mit dem gewohnten Anblick deshalb jetzt Schluss. Das Grundstück gehört der Stadt, die Gebäude gehörten Sickinger, erklärt er. „Und der Mietvertrag wäre ohnehin nur bis maximal 2025 gelaufen“, ergänzt der Kfz-Meister. „Die Werkstatt hätte deshalb ohnehin wegmüssen.“

Früher Schluss als geplant

Und „weil die Abrisskosten nicht billiger werden“, sei dies nun eben zwei Jahre früher als geplant geschehen. Kürzlich rollten deshalb die Bagger an.

Jetzt, mit 63, möchte ich einfach einen Gang zurückschalten Roland Sickinger

Der auf eigenen Wunsch vorgezogene Schlussstrich kommt Sickeringer aber ganz gelegen. „Jetzt, mit 63, möchte ich einfach einen Gang zurückschalten“, sagt der Auto-Experte, der die Werkstatt seit 1999 betrieben hatte, passenderweise.

So begründet der Betreiber seine Entscheidung

Sickinger setzte ab der Jahrtausendwende neben der Autoreparatur speziell auf eine Autogas-Tankstelle. Die sei in den vergangenen Jahren allerdings nicht mehr so gut gelaufen, erklärt er. „Denn heute wollen ja alle nur noch Elektro.“

Denn heute wollen ja alle nur noch Elektro. Roland Sickinger

Auch deshalb habe er nach fast 25 Jahren auch nicht mehr viel Geld in Reparaturen und Umrüstung stecken wollen. Der Standort am Bismarckring ist allerdings viel älter, erinnert sich Sickinger. Schon seit Ende der 60-er Jahre befand sich, angrenzend an die Ehinger Parkanlagen, eine Tankstelle.

Kfz-Meister Roland Sickinger hatte die Autowerkstatt nahe der Adenauerbrücke seit 1999 betrieben. (Foto: Kfz-Sickinger )

Das wird aus dem Grundstück

Doch was passiert jetzt mit dem Grundstück? „Die Fläche wird in Zukunft in die Große Ehinger Anlage integriert“, heißt es auf Anfrage bei der „Koordinierungsstelle Großprojekte“ der Stadt Ulm.

Die Fläche wird in Zukunft in die Große Ehinger Anlage integriert. Koordinierungsstelle Großprojekte

Das heißt, die durch die jahrelange Nutzung als Tankstelle und Werkstatt „verloren gegangene Fläche“ soll künftig wieder begrünt werden.

Brückenneubau und Landesgartenschau stehen an

Bis dahin dauert es aber noch eine Weile. Der aufwändige Neubau der maroden Adenauerbrücke hat bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2028 Vorrang.

Im Zuge dessen sollen für die zwei Jahre später anstehende Landesgartenschau zudem Lärmschutzwände zwischen der viel befahrenen Straße und der Parkanlage errichtet werden.

Die ehemalige Werkstattfläche werde dann vorübergehend für die Logistik, also unter anderem Material und Baustellenfahrzeuge, von Bedeutung sein, heißt es weiter.

Ruhestand für Sickinger? Noch nicht

Den Ruhestand genießt Kfz-Meister Sickinger seit dem Abriss aber noch nicht. Seine Stammkunden bediene er nach wie vor weiter, betont er.

Zwar nicht am gewohnten Platz, aber in einer Werkstatt etwas außerhalb von Ulm. Wo genau das ist, möchte er allerdings nicht verraten. „Die Stammkunden wissen aber Bescheid“, sagt er.

Mit dieser kuriosen Polizeimeldung hat er nicht zu tun

Zudem ist Sickinger eines noch wichtig zu betonen. Vor einigen Wochen berichtete die Polizei von einer Frau, die die Winterreifen ihres Autos in einer Neu-Ulmer Autowerkstatt eingelagert hatte.

Das bin aber nicht ich. Roland Sickinger

Als sie diese kürzlich montieren lassen wollte, sei die Werkstatt allerdings wie im Erdboden versunken gewesen ‐ und mit ihr die Reifen. „Das bin aber nicht ich“, stellt Sickinger klar. „Die Werkstatt ist in Neu-Ulm, meine war aber in Ulm.“