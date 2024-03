Menschen, die an der Erkrankung ME/CFS leiden, sind körperlich derart erschöpft, dass sie kein normales Leben führen können. Dazu gehört auch die 21-Jährige Celine Ritter aus dem Alb-Donau-Kreis. Geheilt werden kann ihre Krankheit bislang nicht, Therapien gibt es kaum - ebenso wie Ärzte, die darüber Bescheid wissen.

Nun gehen Betroffene für mehr Aufklärung auf die Straße, auch in Ulm. Symbolisch wollen sich die Teilnehmer am Samstag vor das Ulmer Münster legen. Die Liegend-Demo soll zeigen: Der Zustand vieler Erkrankten ist so schlecht, dass ein Marsch durch die Straßen für sie nicht umsetzbar ist.

Meine Tochter hat im Prinzip ihr Leben verloren, obwohl sie noch am Leben ist. Und auch ich als Mama habe mein bisheriges Leben komplett aufgeben müssen. Susanne Ritter

Weil Celine selbst zu schwach für die Demonstration ist, nimmt ihre Mutter Susanne Ritter an ihrer Stelle teil. Hier erzählt die Alleinerziehende vom Schicksal ihrer Tochter und erklärt, warum es so wichtig ist, auf die Krankheit aufmerksam zu machen.

Der Tag, der alles verändert hat

Den Tag, der alles verändern sollte, hat Susanne Ritter noch genau vor Augen. Es war ein Morgen im Januar 2014, als ihre damals elfjährige Tochter Celine auf einmal nicht mehr aufstehen konnte. „Ich habe sie geweckt und in der Küche darauf gewartet, dass sie zum Frühstück kommt“, erinnert sich die 59-Jährige heute, etwas mehr als zehn Jahre danach. „Doch das ging nicht. Ihre Füße haben versagt. Sie konnte weder stehen, noch gehen.“

Susanne Ritter misst den Blutdruck ihrer Tochter: 179, viel zu hoch. Sofort fährt sie mit Celine in eine Klinik, wo der Wert etwas sinkt. Im Krankenhaus sagt man ihr: „Das wird schon wieder.“ Doch was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt: Es wird nicht mehr besser.

Seit jenem Morgen im Januar 2014 ist im Leben von Susanne Ritter und ihrer heute 21-jährigen Tochter Celine nichts mehr so, wie es einmal war. „Meine Tochter hat im Prinzip ihr Leben verloren, obwohl sie noch am Leben ist. Und auch ich als Mama habe mein bisheriges Leben damals komplett aufgeben müssen.“

Komplexes und kaum erforschtes Krankheitsbild

Celine Ritter aus Westerheim (Alb-Donau-Kreis) leidet an ME/CFS - auch Myalgische Enzephalomyelitis (ME) oder Chronisches Fatigue Syndrome (CFS) genannt. Ein komplexes und schwer zu fassendes Krankheitsbild liegt bei ihr vor, das sich in erster Linie durch enorme Energielosigkeit auszeichnet.

Ihr Zimmer kann die 21-Jährige kaum noch verlassen. „Sie ist quasi hinter ihrer Tür gefangen und ans Bett gefesselt“, sagt ihre Mutter, die seit zehn Jahren rund um die Uhr in der Nähe ihrer Tochter ist.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung leiden bundesweit rund 500.000 Menschen an der neuroimmunologischen Erkrankung (Stand: 2021). Zahlreiche Betroffene können nicht mehr für längere Zeit stehen oder sitzen, wie die „Deutsche Gesellschaft für ME/CFS“ beschreibt.

Selbst kleinste Anstrengungen wie das Umdrehen im Bett oder Zähneputzen würden häufig zum Kraftakt. Einige Erkrankte empfinden Schmerzen bei Geräuschen oder Licht. Sie müssen in abgedunkelten Räumen liegen und können sich nur flüsternd mit ihren Angehörigen verständigen. Auch Celine kann Helligkeit nicht ertragen.

23 Stunden im Bett

23 Stunden verbringt Celine Ritter in ihrem Bett. Tag ein, Tag aus. Manchmal schafft sie es mit Hilfe ins Wohnzimmer. Freunde hat die 21-Jährige nicht. Ihr wichtigster Kontakt ist ihre Mutter. Susanne Ritter ist alleinerziehend. Sie arbeitet nicht mehr und betreut ihre Tochter rund um die Uhr.

Wenn ein Auto 150 PS hat, aber keine Batterie, dann kann es auch nicht losfahren. Susanne Ritter

„Gern lässt sie sich mit abgedunkeltem Laptop englische Geschichten vorlesen“, erzählt Susanne Ritter von den Hobbys ihrer Tochter. „Sie hört koreanische Musik und strickt etwas im Wohnzimmer, immer mal wieder ein paar Reihen, bis der Pulli fertig ist.“

Wichtig ist Susanne Ritter, zu betonen, dass Erkrankte nicht an Müdigkeit leiden oder faul sind. „Meine Tochter schläft zwischen zwölf und 15 Stunden am Tag und ist nach dem Aufwachen immer noch erschöpft“, erklärt sie. „Sie will aufstehen und Dinge tun, kann aber nicht.“ Die 59-Jährige vergleicht den Körper ihrer Tochter mit einem Auto ohne Batterie. „Wenn ein Auto 150 PS hat, aber keine Batterie, dann kann es auch nicht losfahren.“

Auslöser häufig Influenza oder Epstein-Barr-Virus

Der Ausbruch von ME/CFS beginnt oft nach einer Infektionskrankheit, zum Beispiel der Influenza oder dem Epstein-Barr-Virus, das sich als Pfeiffersches Drüsenfieber äußert. Auch bei Celine Ritter wurde dieses Virus nachgewiesen, sagt ihre Mutter. Seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich zudem, dass auch Covid-19 zu einer Erkrankung führen kann.

Anfangs wussten Mutter und Tochter nicht, um welche Krankheit es sich bei Celine handelt. „Uns wurde immer gesagt, dass es etwas Psychisches sein muss“, erinnert sich Susanne Ritter. Erst nach drei Jahren stellte ein Spezialist in Heidelberg die Diagnose der körperlichen Erkrankung.

Mutter kritisiert Unwissenheit der Ärzte

„Es gibt so gut wie keine Ärzte, die sich auskennen“, kritisiert Susanne Ritter. Dies sei auch der Grund, warum sie vor fünf Jahren eine Selbsthilfegruppe gründete und jetzt mit weiteren Eltern von Betroffenen und Erkrankten auf die Straße geht. „In Deutschland existiert keine Versorgungsstruktur, keine Behandlung. Seit Jahren erhalten Ärzte keine Fortbildungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.“

Am Samstag (23. März) beteiligt sich Susanne Ritter an einem „Trauergang“ durch die Ulmer Innenstadt. Beginn ist um 15 Uhr vor dem Rathaus. Anders als bei lautstarken Demonstrationen gehen die Teilnehmer schweigend. Sie betrauern die verlorene Lebenszeit, die sie durch die Krankheit erleiden - ohne Aussicht auf Heilung.

Liegend-Demo vor dem Münster

Ziel der Demo ist der Löwenbrunnen hinter dem Ulmer Münster. Dort werden sich die Teilnehmer mit weiteren Betroffenen für einige Minuten auf den Boden legen. Die Liegend-Demo soll zeigen: Der Zustand vieler Erkrankten ist so schlecht, dass ein Marsch durch die Straßen für sie nicht umsetzbar ist. Auch Celine wird selbst nicht dabei sein können. An ihrer Stelle nimmt ihre Mutter für sie teil.