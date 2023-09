Vorspulen, zurückspulen, umdrehen. Und dann auch noch Bandsalat. Man muss wohl über 30 sein, um zu wissen, dass nur ein Bleistift und der geübte Dreh an der Kassettenspule das Wirrwarr im Band lösen konnte. Das Kuddelmuddel war zwar nervig, aber nur ein kleines Ärgernis beim Musikgenuss vom Tape.

Ist der Hype so groß wie bei der Schallplatte?

60 Jahre alt wird die Musikkassette in diesem Jahr. Und nicht nur wegen des Jubiläums scheinen sich immer mehr Menschen wieder auf die gute alte Musikkassette zu besinnen. Das bemerkt auch Martin Maag, der seit inzwischen 35 Jahren den Plattenladen „Soundcircus“ in der Ulmer Frauenstraße betreibt. Was meint der Experte: Kommt nach dem Schallplatten– nun das große Kassetten–Comeback?

„Bandsalat“ war das große technische Problem der Musikkassetten. (Foto: klebaumlisa )

So viel ist klar: In den vergangenen Jahrzehnten ist die Liebe zur Musikkassette so ziemlich erloschen. Erst die CD, dann kam Spotify. Seitdem fristete sie ihr Dasein im Schatten der vielen Streamingdienste — einen haptischen Tonträger kaufte sich lange Zeit so gut wie niemand mehr. Doch das scheint sich gerade zu ändern.

Kassetten sind meist eher „Beifang“

In letzter Zeit haben tatsächlich immer mehr Leute wieder nach Kassetten gefragt, freut sich Plattenladen–Inhaber Martin Maag

Immer wieder kauft er gebrauchte Kassetten ein, meist aber eher als „Beifang“ beim Plattenankauf, wie er sagt. Und auch, wenn die Kassette inzwischen gefühlt immer mehr nachgefragt werde, „ist es natürlich schon ein verschwindend geringer Anteil“.

Das bestätigt auch der Bundesverband Musikindustrie. Laut dessen aktuellem Report wurden im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von Kassetten hierzulande rund eine Million Euro umgesetzt. „Ein Plus von 17,4 Prozent gegenüber 2021“, heißt es weiter, „allerdings auf sehr niedrigem Niveau.“

Retro als Gegenentwurf zum Musikstream

Das zeigen auch aktuelle Weltstars wie Taylor Swift und Justin Bieber, die ihre Alben inzwischen auch wieder auf Kassette veröffentlichen.

Es geht sicherlich auch um das Gefühl, wieder bewusster Musik zu hören. Martin Maag

Ob Schallplatte oder Musikkassette: Etwas in der Hand zu haben ist laut Maag wohl mit ein Grund, dass sich immer mehr Menschen wieder physische Tonträger zulegen möchten — als Gegenentwurf zum digitalen Musikstream. „Es geht sicherlich auch um das Gefühl, wieder bewusster Musik zu hören“, so Maag.

Der Griff ins Regal geht zielsicher zu einer Kassette der Ulmer Hip-Hop-Gruppe Kinderzimmer Productions, deren Manager Martin Maag früher war. (Foto: Philip Hertle )

Aber das Kassettenhören ist anstrengend

„Und das, obwohl die Kassette ziemlich anachronistisch ist“, betont er. „Denn es ist ziemlich anstrengend ist, sie anzuhören“, sagt Maag und lacht dabei. Und ja, so viel Komfort wie die Vinyl–Platte oder gar die Streaming–App bietet die Kassette nicht. Ein Lied überspringen? Schwierig. Dann ist Spulen angesagt. Aber das mache doch den „Retro–Charme“ der Kassette aus, betont er.

Das persönliche Mixtape als große Liebeserklärung

Und damals, 1963, war die Neuheit des niederländischen Unternehmens Philips eine kleine (oder sogar große) Revolution. Denn plötzlich konnte jeder — anders als noch bei der Schallplatte — selbst zum DJ werden und für seinen oder ihren Lieblingsmenschen ein ganz persönliches Mixtape zusammenstellen.

Doch beim Radiomitschnitt gab es immer wieder einen Wermutstropfen.

Es war immer tragisch, wenn die Moderatoren in die Lieder reingequatscht haben. Martin Maag

Vorher nur auf Schallplatte gepresste Musikalben von Michael Jackson, Bruce Springsteen oder The Eagles gehören laut der Plattform „Dynamite–Tapes“ damals zu den meistverkauften Musikkassetten.

Diese Kassette in Maags Laden war eine Rarität

Und manch andere Besonderheit in Maags Laden ist auch heute noch gutes Geld wert: Vor ein paar Jahren sei Maag beim Platten–Ankauf an eine Kelly–Family–Kassette aus den Anfangsjahren der Familien–Band gekommen, die es so wohl nur auf den Konzerten zu kaufen gegeben habe.

Whitney Houston, Joe Cocker, Elton John – fast alle großen Stars brachten zur Hochzeit der Kassette ihre Musikalben auf Band heraus. (Foto: Philip Hertle )

„Das war wohl eine richtige Rarität“, erinnert er sich und postete einen Schnappschuss davon auf seiner Facebook–Seite. Nicht lange habe es gedauert, bis die ersten Angebote, manche sogar um die 100 Euro eingegangen sind — für eine mehr als 40 Jahre alte Kassette.

Es werden immer mehr Kassetten

Aktuell umfasst das Kassettensortiment im „Soundcircus“ rund 100 Exemplare — Tendenz steigend. Von Whitney Houston über Elvis Presley bis hin zu allerlei Schlager und Volksmusik ist so gut wie alles dabei. „Rock und Pop verkauft sich immer schnell“, so Maag. Vor allem, weil die Kassette noch günstiger zu haben ist als so manche Sammler–Schallplatte — aber sich genauso schön als Dekoration im Regal macht.