Warum die Kultusministerin auf einen Besuch in Ulm vorbeikam

Gedankenspiele zur Zukunft der EU, die Gründung eines fiktiven Staats und ein preisgekrönter Schulaustausch zu den Herausforderungen der Ostsee. Die Liste an interkulturellen Projekten am Humboldt-Gymnasium ist lang. Im Zuge des EU-Projekttages hat die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) die Schule besucht. In Ulm sieht sie dabei einen besonderen Stellenwert für das europäische Miteinander.

Klassenzimmer werden an diesem Morgen zu Ausstellungsräumen, Schüler zu Botschaftern ihrer Projekte. Kultusministerin Schopper hört aufmerksam zu, stellt Fragen und gibt Ratschläge. Es geht um die Rolle der Europäischen Union, es geht um Plastik in den Meeren, es geht um Juniorwahlen an der Schule und deren Schwierigkeiten.

Es ist spürbar, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Begeisterung und mit welcher Arbeit hier am Humboldt das Thema Europa in den Mittelpunkt gerückt wird. Kultusministerin Theresa Schopper

„Solche Termine sind wirklich Sahneschnittchen. Es ist spürbar, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Begeisterung und mit welcher Arbeit hier am Humboldt das Thema Europa in den Mittelpunkt gerückt wird“, sagte Schopper im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Den „Wählern von Morgen“ einen Einblick geben, was Europa ist und was es ausmacht, das bildet für Schopper den Kern des seit 2007 jährlich stattfindenden EU-Projekttages. „Europa ist das beste, was einem passieren kann“, appellierte Schopper bei ihrer Rede an hunderte Schülerinnen und Schüler.

Schopper war selbst mal im Ausland

Mit Erasmusprojekten und Auslandsaufenthalten entstehen Erinnerungen, die im Vergleich zu den binomischen Formeln ein Leben lang bleiben, so Schopper. Sie selbst erinnert sich dabei auch an ihre Auslandserfahrungen: „Ich war zum Schüleraustausch in Frankreich. Ich war ein Kind aus dem Allgäu, bis dahin noch nie am Meer. Und dann ist man da ins Meer und hat das gar nicht geglaubt: Da ist jetzt Salzwasser“, erzählte die Kultusministerin.

Ulm habe mit seiner Lage für Schopper dabei eine große Bedeutung für Europa. Als Stadt am Anfang der Donau habe man eine Verantwortung, die sich entlang des Flusses bis in die Ukraine zieht. Hier leiste Ulm einen großen Beitrag, sagte Schopper.

Das Humboldt-Gymnasium muss sich ebenfalls nicht verstecken und wurde mit dem Erasmusprojekt zum Ökosystem Ostsee in Zusammenarbeit mit Schülern aus Schweden, Finnland und Polen zuletzt mit dem „best-practice“-Preis ausgezeichnet. In Schülergruppen wurden dabei Themen rund um Nachhaltigkeit, Ostseepolitik und Ökologie behandelt und ausgearbeitet.

Auch für die Zukunft plant die Schule mit weiteren Austauschprojekten und kann sich dabei auch auf die finanzielle Förderung durch die Politik verlassen.