Großes Laufsportevent in Ulm und Neu-Ulm

Was den Ulmer Einstein-Marathon so besonders macht

Ulm / Lesedauer: 3 min

In diesem Jahr werden wieder mehr als 10.000 Läuferinnen und Läufer erwartet. (Foto: Alexander Kaya )

Am 1. Oktober findet in Ulm und Neu-Ulm wieder der Einstein-Marathon statt. Organisator Florian Wacker erklärt, warum die Laufsportveranstaltung so beliebt ist ‐ und was neu ist.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 11:50 Von: Dennis Bacher