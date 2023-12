Winterkleidung im Auto ist keine gute Idee. Laut Experten von TÜV und ADAC besteht besonders für Kinder Lebensgefahr. Dicke Jacken und flauschige Anoraks sollten daher vor dem Losfahren besser ausgezogen werden. Auch Stiefel, Mützen und Schals stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

Winterjacken bringen uns durch die kalte Jahreszeit. Doch wer sich mit dickem Mantel oder Daunenjacke hinters Steuer setzt, riskiert bei einem Unfall schlimme Verletzungen. Denn damit sich der Sicherheitsgurt rasch straffen kann, muss er laut Jürgen Lebherz vom TÜV Süd eng am Körper liegen. „Dicke Jacken - vor allem jetzt während der kalten Jahreszeit - sollten deshalb im Auto ausgezogen werden“, rät der Fachmann.

Das gilt laut Lebherz besonders bei Kleinkindern, „denn unter einem zu lockeren Gurt können sie leicht hindurchrutschen“. Zudem sei es möglich, dass der Gurt durch die glatte Oberfläche des Anzugs bei einem Unfall von der Schulter rutscht. „Das Kind wird dann unkontrolliert nach vorne oder zur Seite geschleudert.“

Verletzungen bereits bei Notbremsungen

Auch Julian Häußler vom ADAC Württemberg rät davon ab, mit der dicken Winterjacke ins Auto zu steigen. Ein Crashtest von Ingenieuren des ADAC habe kürzlich eindrücklich bewiesen, dass es dadurch bereits bei Notbremsen zu leichten Verletzungen kommen kann.

„Simuliert wurde eine alltägliche Verkehrssituation, in der ein Erwachsener- und ein Kinder-Dummy in dicker Winterkleidung auf einem Sitz beziehungsweise im Kindersitz angegurtet waren“, berichtet Häußler. Der sogenannte Gurt-Schlitten, auf dem die Autositze angebracht wurden, sei dann mit einer Geschwindigkeit von 16 Stundenkilometern abrupt gestoppt worden - analog zu einem Auffahrunfall im Stadtverkehr.

Das Ergebnis: Sowohl beim Erwachsenen als auch beim Kind schnitt der Beckengurt tief in den Bauch ein. „Das kann schwere Verletzungen der inneren Organe wie Darm, Leber oder Milz verursachen und sogar zu lebensgefährdenden inneren Blutungen führen“, betont Häußler.

Kinder ohne Jacke anschnallen

Der Grund: Durch die Wattierung der Winterjacke bekommt der Gurt zu viel Luft und Spielraum, sodass er bei einem Unfall leicht nach oben verrutschen kann, bevor die Automatik greift. „Ohne Jacke liegt der Gurt bei Erwachsenen idealerweise eng an den Hüftknochen beziehungsweise bei Kindern an den Oberschenkeln an.“

Die Winterjacke sollte also vor dem Losfahren ausgezogen werden. Im Pulli ist es laut Julian Häußler ungefährlich. „Wem das zu kalt ist, der sollte zumindest die Jacke öffnen oder diese unter dem Gurt hervorziehen“, rät der Fachmann. Für Kinder gelte: Jacke aus, ordentlich anschnallen und gegebenenfalls zudecken.

Sicherheitsrisiko: Stiefel, Mütze, Schal

Doch nicht nur dicke Jacken können im Auto ein Sicherheitsrisiko sein. Auch der Rest der Winterkleidung ist laut dem Experten vom ADAC ebenfalls nicht immer zum Autofahren geeignet. Mütze und Schalt könnten laut Julian Häußler sowohl die Bewegungsfreiheit als auch die Sicht beeinträchtigen, gefütterte Handschuhe bieten zudem nicht immer festen Griff am Lenkrad.

Mit klobigen Winterschuhen sollten Autofahrende ebenfalls nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Dicke Stiefel seien am Steur zwar nicht verboten, würden jedoch unter Umständen den feinfühligen Umgang mit Gas und Bremse erschweren. „Bei einem Unfall kann es deshalb im Zweifel Probleme mit der Versicherung geben.“

Mehr Unfälle im Sommer als im Winter

Zu den häufigsten Unfallursachen im Winter zählen laut ADAC im Übrigen vor allem eine zu geringe Profiltiefe der Reifen, Rutschgefahr durch Glätte und Nässe, unzureichend geräumte Straßen aber auch unvorsichtige Verkehrsteilnehmer und Wildunfälle. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes passieren in den Sommermonaten allerdings mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden, als in der vermeintlich „risikoreicheren“ Zeit im Herbst und Winter. Der Grund laut ADAC: Autofahrer würden sich auf die Unberechenbarkeit der winterlichen Straßenverhältnisse meist besser einstellen und insgesamt vorsichtiger fahren - oder das Fahrzeug gleich ganz in der Garage stehen lassen.