So gut wie keine Gelegenheit haben Martin Ansbacher (SPD) und Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) in den vergangenen zwei Wochen ausgelassen, um die Bürger von sich zu überzeugen. Nicht ohne Grund, denn nach dem ersten Wahldurchgang mit 40 Prozent Wahlbeteiligung schien klar: Für die anstehende Stichwahl am kommenden Sonntag ist noch alles offen. Doch aktuell ist fraglich, ob die Stichwahl die vorerst letzte Wahl bleiben wird. Denn gegen das Wahlergebnis wurde Einspruch eingereicht. Das könnte die (Wieder-)Amtseinsetzung des neuen OB noch deutlich in die Länge ziehen.

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (l) steht im Rathaus applaudierend neben Martin Ansbacher. Foto: Stefan Puchner/dpa (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Das Regierungspräsidium Tübingen bestätigt den Eingang eines schriftlichen Einspruchs von „einem Bewerber der Ulmer Oberbürgermeisterwahl, der aufgrund des Wahlergebnisses nicht zur Stichwahl zugelassen ist“. Laut Quellen dieser Zeitung soll es sich bei dem Kandidaten um Daniel Langhans handeln, der bei der Wahl am 3. Dezember 2,6 Prozent der Stimmen erhielt.

Das Ergebnis des ersten Wahldurchgangs sowie auch der Ausgang der Stichwahl könnten also im Nachhinein noch als ungültig erklärt werden - und die Ulmer müssten erneut zur Urne treten. Doch damit das wirklich eintritt, muss Langhans noch entsprechende Gründe und Unterlagen beim Regierungspräsidium einreichen, die dann „sorgfältig geprüft“ werden müssen.

Ähnliches Szenario vor einem Jahr in Laupheim

Dass das Wahlergebnis rechtlich geprüft werden muss, könnte spürbare Folgen für die Stadtverwaltung haben und es könnte eine ähnliche Situation, wie sie Laupheim kürzlich erlebte, drohen. Dort hatte Kandidat Kevin Wiest gegen das sehr knappe Wahlergebnis im April 2022 Klage einreichte. Ende Mai erfolgte die Zurückweisung der Klage durch das Regierungspräsidium, zwischenzeitlich konnte der gewählte neue OB Ingo Bergmann nur beschränkt seine neuen Aufgaben antreten.

In Ulm jedenfalls sei in diesem Jahr nicht mehr mit einer Entscheidung zu rechnen, so das Regierungspräsidium. Der Stichwahl-Sieg wäre damit also ein getrübter.

Abseits des eingereichten Einspruchs fällt Langhans auch weiterhin als Redner bei Demonstrationen auf, etwa bei einer „Friedensdemo“ in Reutlingen, bei der er Theorien zum Ukrainekrieg verbreitete. Eine derartige Rede wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Wegen Volksverhetzung saß er am Amtsgericht Ravensburg auf der Anklagebank. Es ist nicht das erste Mal, dass Langhans aufgrund seiner Reden vor Gericht steht, das Amtsgericht Hannover hatte ihn bereits deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt.