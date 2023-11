„Wanda“ kommen für Konzert nach Ulm

Die österreichische Band „Wanda“ kommt für eines ihrer seltenen Clubkonzerte im Frühjahr 2024 auch nach Ulm. Am 27. April wollen die Indie-Rocker aus Wien im „Roxy“ auftreten. Der Vorverkauf startet bereits in dieser Woche.

Eines von zehn Clubkonzerten in Ulm

Bevor „Wanda“ Anfang Juni 2024 bei „Rock am Ring“ auftreten werden, soll es zunächst einmal für zehn Konzerte auf Tour durch die die kleinen Clubs in Deutschland und der Schweiz gehen. Unter anderem hat sich die Band auch für ein Gastspiel in Ulm angekündigt.

„Wir freuen uns, erneut ein Clubkonzert von Wanda im Roxy ankündigen zu können“, äußerte sich „Roxy“-Sprecher Henning Reinholz. Die Wiener Band gastierte bereits im Dezember 2022 für ein kleines Konzert in dem Ulmer Kulturzentrum.

Karten ab dem 10. November

Die Gruppe um den Sänger Marco Michael Wanda hat sich auf poppigen Indie-Rock mit oftmals melancholischer Note und wienerischen Texten spezialisiert. Mit fünf Alben und zahlreichen Auszeichnungen haben sich „Wanda“ einen festen Platz in der Musikgeschichte gesichert.

Karten für das „Wanda“-Konzert am 27. April 2024 im „Roxy“ Ulm soll es ab dem 10. November an allen bekannten Vorverkaufsstellen geben.