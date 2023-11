Wahlkampf in Ulm: Absehbar ‐ und trotzdem spannend

Zwischen fünf Kandidaten können die Ulmer am 3. Dezember wählen. Über einen Mangel an Optionen können sich die Wähler also nicht beschweren. Die Konkurrenz dürfte es dabei schwer haben, Gunter Czisch gefährlich zu werden. Der Amtsinhaber füllt das Amt in vielerlei Hinsicht kompetent aus, großen Gegenwind hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Doch auf seine bisherige Leistung ausruhen kann sich Czisch trotzdem nicht. Zumindest dürften vor allem Lena Schwelling und Martin Ansbacher im Wahlkampf den einen oder anderen Wähler mit ihren gesteckten Zielen von sich überzeugen und so Stimmen abgreifen, die vor acht Jahren an Czisch gegangen sind.

Und auch wenn der Wahlausgang absehbar zu sein scheint, die prozentuale Verteilung der Stimmen ist es bei weitem nicht. Auch die parteilosen Kandidaten Daniel Langhans und Thomas Treutler haben Unterstützer hinter sich. Und auch wenn sie recht wahrscheinlich nicht ins Rathaus einziehen werden ‐ die eine oder andere Wahlkampfveranstaltung dürften sie mit ihren Überzeugungen dennoch aufmischen. Unspannend wird es also bestimmt nicht.