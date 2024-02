Sie besteigen hohe Bauwerke ohne jede Sicherung, um in schwindelerregender Höhe spektakuläre Bilder einzufangen - und begeben sich damit nicht selten in Lebensgefahr: sogenannte Roofer. Dabei gilt: Je höher der Aufstieg, desto größer der Nervenkitzel. Und: Je faszinierender die Aufnahmen, desto mehr Likes erhalten sie in den Sozialen Medien.

Auf Instagram ist jetzt (mal wieder) ein Video aufgetaucht, das „Roofer“ auf dem Ulmer Münster zeigt. Mehr als 56.000 Menschen (Stand: 20. Februar) haben sich die waghalsige Aktion bereits angesehen. Der Polizei in Ulm ist von der Aktion bislang nichts bekannt gewesen.

Münster bei Dunkelheit und Nebel bestiegen

„In the midst of the fog“ - „Mitten im Nebel“. So hat der in der Szene bekannte Roofer „cloudyrosesz“ das Video betitelt, das er am 15. Februar auf seinem gleichnamigen Instagram-Account geteilt hat. Zu sehen ist darin zunächst eine maskierte Gestalt, die bei dichtem Nebel mutmaßlich auf dem Seitenschiff des Münsters steht und dabei ein flackerndes Licht in der Hand hält.

Im Hintergrund sind - trotz Nebels - die Silhouetten der beiden Chortürme deutlich zu erkennen. Ohne Sicherung und bei völliger Dunkelheit scheint der vermummte Kletterer das Dach der Ulmer Stadtkirche erklommen zu haben. Dann ist noch eine weitere Person zu sehen, wie sie auf einem Baugerüst in luftiger Höhe sitzt und die Füße baumeln lässt. Wann genau das Video gedreht wurde, ist unklar.

Kaum Kritik für lebensgefährliche Aktion

Kritik und Ärger heimst „cloudyrosesz“ für seine Nacht- und Nebelaktion kaum ein. Im Gegenteil: Die Kommentare unter seinem neuesten Video zollen ihm vor allem eines: Respekt. Mancher erkundigt sich sogar nach Tipps und Tricks des Profis.

Auf die Nachfrage eines Nutzers, wo denn genau das Video aufgenommen worden sei, bestätigt der Urheber: „It’s in Ulm (tallest church in the world)“ - „Das ist in Ulm (höchste Kirche auf der Welt)“.

In der Tat stellt das Ulmer Münster mit seinem Kirchturm, der exakt 161,53 Meter misst und dem Himmel damit näher kommt als jeder andere Kirchturm der Welt, immer wieder ein beliebtes Ziel für Menschen aus der umstrittenen Szene dar.

Letzter bekannter Fall während Schwörmontag

Zuletzt wurden zwei „Roofer“ im Juli 2023 erwischt, als sie die Kirche während des Schwörmontags bestiegen hatten. Laut Polizei stammten die Männer, beide 19 Jahre alt, aus Reutlingen. Ein Zeuge hatte sie dabei beobachtet, wie sie den südlichen Turm heraufkletterten. Und auch „cloudyrosesz“ machte bereits im vergangenen Jahr mit einem Video von der Kirchturmspitze des Ulmer Münsters auf sich aufmerksam. Unter einem seiner Beiträge schreibt er auf Englisch, dass er alle zwei Wochen nach Ulm kommen würde.

Von dem jüngsten Video des Kletterers, dem auf Instagram beinahe 43.000 Menschen folgen, sei der Polizei in Ulm bislang nichts bekannt gewesen, wie ein Sprecher am Montag auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilte. Ebenso wenig habe man einen solchen Vorfall bislang im laufenden Kalenderjahr registriert. Es sei in der Regel schwierig zu ermitteln, wann genau ein Video aufgenommen worden ist.

„Roofern“ drohen Haftstrafen

In einer früheren Mitteilung warnte das Polizeipräsidium Ulm vor der illegalen und zudem extrem gefährlichen Tätigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sturz vom Münster zu überleben, sei sehr gering. Darüber hinaus stelle das Herumklettern auf Bauwerken auch eine Straftat dar.

In Deutschland kann das Strafmaß von einer Geldstrafe bis zu zwei Jahren Haft reichen. Wird ein „Roofer“ erwischt, droht ihm eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs oder Sachbeschädigung.

Video vom Arena-Dach in Stuttgart

Der „Roofer“ „cloudyrosesz“ scheint derweil unbehelligt weiterzumachen. Ein weiteres Video, das er kürzlich auf seinem Intagram-Account teilte, zeigt den Kletterer des Nächtens auf dem Dach der Fußball-Arena in Stuttgart. Die Frage eines Nutzers, wie er da denn bloß rauf gekommen sei, beantwortet der mysteriöse „Roofer“ folgendermaßen: „A magician never reveals his secrets“ - „Ein Magier verrät niemals seine Tricks.“