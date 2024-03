Das Fitnessstudio im "Sportopia" in Söflingen wirkt wie ein ganz gewöhnliches, modernes Studio. Doch genau das wird nun zum Problem. Und zum Politikum. Denn seit Kurzem stehen sowohl die Stadtverwaltung als auch die TSG Söflingen in der Kritik.

Der Vorwurf wiegt schwer: Mit rund fünf Millionen Euro hat die Stadt das Sportzentrum unterstützt, das 2021 eröffnete. Doch an die Förderung knüpfte der Ulmer Gemeinderat klare Bedingungen. Eine davon: Die TSG Söflingen verzichtet auf „die Einrichtung eines neuen Fitnessstudios“. Nun aber gibt es genau diese Art von Studio im Sportzentrum - und Erik Wischmann von der Ulmer FDP-Fraktion hält das für ein echtes Problem. „Da zeigt sich eine Riesendiskrepanz zu unserem Beschluss“, erklärt er auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

Brief an den Oberbürgermeister

In einem Brief an den Ulmer Oberbürgermeister vom Februar 2024 erklärt die Fraktion: „Erst mit dem Verzicht auf ein neues Fitnessstudio, sah sich der Gemeinderat in der Lage, der Förderung des Projektes zuzustimmen.“ Nur Kosten, die „dem originären Vereinssport zugeordnet werden können“ seien förderfähig. „Ein Fitnessstudio gehört dabei nicht zu den förderfähigen Nutzungen.“ Über die „erhebliche Abweichung“ von den ursprünglichen Plänen sei man „sehr erstaunt“.

Die FDP-Fraktion sieht sich auch als Fürsprecher der privaten Fitnessbranche. Diese sei schließlich nicht erfreut darüber, wenn die Konkurrenz mit Steuergeldern gefördert wird.

Regelungen sehr komplex

In ihrem Schreiben hat die Fraktion eine ganz Reihe an Fragen an die Stadtverwaltung gerichtet. Diese sind beim zuständigen Leiter für Bildung und Sport, Gerhard Semler, gelandet. Auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung klingt Semler selbst ein bisschen ratlos. Der Sachverhalt sei „sehr komplex“, weil er bis in die Corona-Zeit mit ihren Sonderregelungen zurückreicht. Damals nämlich durfte vorübergehend auch Reha- und Krankensport an Geräten gefördert werden. „Die TSG Söflingen wollte hier ein Angebot schaffen“, erklärt Semler.

Wie es dann aber zu der möglicherweise unrechtmäßigen Förderung kam, das will die Stadt jetzt untersuchen. „Wir wollen alles aufarbeiten“, verspricht Semler. Auch der Gemeinderat und im Besonderen die FDP-Fraktion sollen darüber informiert werden.

Problem auch für den Verein

Doch das Problem könnte noch gravierender sein, zumindest bei einer strengen Auslegung der Sportförderrichtlinien. Darin steht nicht nur der Passus, dass unrechtmäßig erhaltene Gelder zurückgezahlt werden müssen, sofern der Fehler beim Verein liegt. Sondern auch, dass der Verein dann künftig von Förderungen aus der kommunalen Sportförderung ausgeschlossen wird.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Wischmann will so weit aber nicht gehen. „Das wäre ja der Todesstoß für die TSG Söflingen“, sagt er. Die Regelung sollte dagegen gänzlich aus der Richtlinie verschwinden, findet er. „Mir geht es ja nicht darum, dem Verein Schaden zuzufügen.“ Wichtig sei ihm aber die Gleichbehandlung der Ulm Vereine. Nötig sei aus seiner Sicht also auch eine generelle Überarbeitung der Sportförderrichtlinie von 2017.

Gespräche laufen bereits

Doch wie könnte eine Lösung in der Diskussion um das Fitnessstudio aussehen? Wischmann beschwichtigt: „Das ganze wieder herauszureißen, wäre sicherlich nicht im Sinne der Steuerzahler.“ Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass der Verein absichtlich in böser Absicht gehandelt habe. Wohl aber, dass die TSG einen Teil der Förderung zurückzahlt oder auch die Sportgeräte zurück in die alten Sporträume bringt.

Gespräche zwischen der Stadt und der TSG Söflingen laufen bereits. Der Verein will sich bislang nicht direkt dazu äußern. Nun soll die Stadt auch im Detail überprüfen, wie die Räume im Sportzentrum „Sportopia“ tatsächlich genutzt werden und von wem. Im Fitnessstudio wird indes weiter fleißig trainiert.