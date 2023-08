Vorverkauf für Ulmer Kulturnacht startet am 1. September

Die Eintrittsbänder für die Kulturnacht in Ulm und Neu–Ulm werden ab 1. September verkauft. Die Bänder sind bis zum 16. September in der Tourist–Information im Ulmer Stadthaus erhältlich. Durch den Vorverkauf möchte der Veranstalter lange Warteschlangen an den Abendkassen der Veranstaltungsorte in der Kulturnacht vermeiden, wie dieser mitteilt. Die Ulmer Kulturnacht findet am Samstag, 16. September, statt.

Ein Eintrittsband berechtigt zum Besuch der Kulturnacht–Veranstaltungen. Es ist laut Veranstalter nicht übertragbar und verliert seine Gültigkeit, wenn es nicht fest um Ihr Handgelenk gebunden ist. Der Eintritt für Erwachsene kostet zehn Euro, ermäßigt gegen Vorlage eines Auszubildenden– oder Studierendenausweises oder eines Schwerbehindertenausweises acht Euro. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren in Begleitung von Erwachsen mit Eintrittsband, haben zu allen Veranstaltungen freien Eintritt.

Der Verkauf der Eintrittsbänder findet wie bisher auch am Veranstaltungstag selbst statt: an der zentralen Kasse am Münsterplatz (14 bis 23 Uhr) und an den Einlasskassen an allen Veranstaltungsorten.

Das Programm steht unter www.kulturnacht-ulm.de oder www.kulturnacht-neu-ulm.de