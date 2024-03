Die Sensation rückt allmählich in greifbare Nähe: Neun Spieltage vor Schluss grüßt Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball von der Tabellenspitze. Der Durchmarsch in die 2. Bundesliga scheint realistisch, wirft aber auch seine Schatten voraus.

Denn klar ist schon jetzt: Im heimischen Donaustadion, eröffnet 1925, können die Schwaben keine Zweitligapartien austragen – zumindest noch nicht. Auch wenn dort vor 24 Jahren noch Bundesligaduelle ausgetragen wurden, entspricht die traditionsreiche Spielstätte aktuell nicht mehr den Anforderungen für die 2. Liga und müsste aufwendig umgebaut werden.

„Das schaffen wir ja gar nicht alles“

Rasenheizung, Flutlichtanlage, Medientechnik, Sitzplätze für Gästefans – die Liste der erforderlichen Maßnahmen ist lang. Größtes Manko: Die Stehtribünen sind nicht überdacht. Die DFL fordert aber eine Komplettüberdachung aller Zuschauerplätze.

Andere Städte haben auch schon Karenzzeiten von mehreren Jahren bekommen, um ihre Stadien ligatauglich zu machen, ohne dass sie dadurch gleich die Lizenz verloren haben. Gerhard Semler, Stadt Ulm

„Das schaffen wir ja gar nicht alles bis zur neuen Saison“, äußert sich Gerhard Semler, Leiter der städtischen Abteilung für Bildung und Sport. Die Stadt ist Eigentümerin des Stadions, im Falle des Aufstiegs hofft man im Rathaus nun auf eine gewisse Schonfrist durch die Deutsche Fußballliga (DFL).

Schon seit geraumer Zeit stehe man dazu im „sehr engen Austausch“ mit dem zuständigen Verband, der sich dahingehend bereits „gesprächsbereit“ gezeigt habe, wie Semler jetzt mitteilt. „Andere Städte haben ja auch schon Karenzzeiten von mehreren Jahren bekommen, um ihre Stadien ligatauglich zu machen, ohne dass sie dadurch gleich die Lizenz verloren haben.“

Als Beispiel nennt Gerhard Semler den Bundesligisten SV Darmstadt 98, der vor zehn Jahren von der 3. Liga bis ins Oberhaus durchmarschierte. „Die durften während der Umbaumaßnahmen weiter in ihrem Stadion spielen, das sogar noch älter ist als das Donaustadion.“

Ulmer Delegation reist nach Darmstadt

Darmstadt als Vorbild für Ulm? Gut möglich. In diesen Tagen steht für eine Ulmer Delegation um Gerhard Semler jedenfalls ein Besuch im dortigen Stadion am Böllenfalltor an, wie Semler jetzt verriet. „Wir sind sehr hoffnungsfroh, dass wir analog zu Darmstadt auch eine Lösung für Ulm finden werden.“ Kurzum: Eine Ausnahmeregelung im Falle des Aufstiegs wäre das Ziel, um das Donaustadion während des laufenden Spielbetriebs peu à peu „herzurichten“, wie Semler sagt.

Der Aufstieg würde für Ulm bedeuten, dass die Flutlichtanlage bedauerlicherweise komplett abgerissen werden müsste Gerhard Semler

Beschlossene Sache ist der Zweitliga-Ausbau des Ulmer Stadions freilich noch nicht. Fest steht lediglich der Einbau einer Rasenheizung während der Sommerpause, die auch für den Spielbetrieb in der 3. Liga vorgeschrieben ist. Kostenpunkt: Rund anderthalb Millionen Euro. Ulm läuft aktuell als einziger Drittligist ohne beheizbaren Rasen auf, erhielt als Aufsteiger für sein erstes Jahr im Profifußball aber eine Ausnahmegenehmigung.

Flutlichtanlage müsste abgerissen werden

Zu den weiteren Kosten liegen der Stadt laut Semler aktuell noch keine belastbaren Kalkulationen vor. Auszugehen ist wohl von einer Summe irgendwo im unteren zweistelligen Millionenbereich, um das Donaustadion bundesligatauglich zu machen. Neben der Überdachung der kompletten Stehränge fiele dabei vor allem die Erneuerung der Flutlichtanlage ins Gewicht. „Der Aufstieg würde für Ulm bedeuten, dass die Anlage bedauerlicherweise komplett abgerissen werden müsste“, sagt Semler.

„Wir müssten die jetzige Leistung von 800 auf 1200 Lux erhöhen. Das hält die Statik der bisherigen Anlage leider nicht aus.“ Immerhin: Mit seinem Fassungsvermögen von derzeit 17.000 Zuschauern übertrifft das Ulmer Stadion die DFL-Vorgabe von 15.000 Plätzen für die 2. Liga.

Bleibt noch die Frage: Wer soll das alles bezahlen? „Dazu sind wir im Austausch mit dem SSV Ulm 1846 Fußball“, erklärt Gerhard Semler, der betont, dass die Stadt natürlich nicht nur die Kicker unterstütze, die sich vor 15 Jahren vom Hauptverein abspalteten, sondern auch hinter den Leichtathleten des SSV Ulm 1846 stehe, die ebenfalls das Donaustadion nutzen.

„Der Verein sieht natürlich auch, dass es bei diesen Maßnahmen ausschließlich um den Fußball geht und wir die Kosten deshalb auch auf ihn umlegen müssten. Das kann man dem Steuerzahler nicht eins-zu-eins zumuten", so Semler. Auf der anderen Seite sei aber auch der Marketingeffekt des Fußballs nicht zu unterschätzen. Zuletzt lockte der Tabellenführer wieder mehr als 15.000 Fans ins Donaustadion.

Verein liebäugelt mit Arena-Neubau

Während die Stadt aktuell an einer Interimslösung für den möglichen Durchmarsch der Ulmer Fußballer in die zweithöchste Spielklasse arbeitet, macht man beim SSV keinen Hehl daraus, perspektivisch einen Arena-Neubau anzustreben. „Wenn man sich nachhaltig entwickeln und im Profibereich etablieren möchte, dann braucht man auch die passende Infrastruktur dazu“, sagte Geschäftsführer Markus Thiele jüngst gegenüber „Schwäbische.de“.

„Selbst wenn wir jetzt eine Improvisationslösung finden sollten, ist das natürlich nicht die Konstellation, die wir uns längerfristig für Ulm erhoffen.“ Realisieren ließe sich ein Neubau jedoch frühestens in fünf bis sieben Jahren. Konkrete Pläne für einen Stadionneubau liegen der Stadt laut Gerhard Semler derzeit nicht vor. „Das ist eine Angelegenheit des Fußballs, nicht der Kommune.“

„Das ist ein Skandal“ Warum der Einbau einer Rasenheizung im Ulmer Donaustadion für mächtig Diskussionen in der Münsterstadt sorgte. Mehr zum Thema

Das Interview mit Gerhard Semler führte Maximilian Sonntag von Regio TV Schwaben, wie die „Schwäbische Zeitung“ Teil der Marke SV Gruppe.