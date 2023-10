Was lief in der ersten Amtszeit weniger gut, welche Fehler muss sich Oberbürgermeister Gunter Czisch eingestehen? Bei diesen Fragen ging der Amtsinhaber nur kurz auf eine Diskussion aus der Corono-Zeit ein. Damals sah sich die Stadt dem Vorwurf ausgesetzt, zu lax mit den Demos der „Spaziergänger“ umzugehen.

„Damals hätte ich als Chef schneller und stringenter agieren können“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Freitag. Doch mehr Selbstkritik war dem OB kaum zu entlocken ‐ vielleicht auch, weil die Stadt tatsächlich in vielen Bereichen gut dasteht. Und mit dem „Programm Ulm 2030“ bereits einen ehrgeizigen Fahrplan für die kommenden Jahre aufstellt hat. „Wir haben da erst die halbe Strecke hinter uns“, sagte der Oberbürgermeister.

Die Projekte und Aufgaben, die in den kommenden Jahren auf das Rathaus und den Rathauschef zukommen, sind groß. Neben der Landesgartenschau 2030 stehen auch beachtliche Bauprojekte wie die neue Adenauerbrücke oder der Tunnelbau unter dem Blaubeurer Tor an. „Natürlich habe ich den Ehrgeiz, zu Ende zu bringen, was wir vor acht Jahren begonnen haben“, sagte Czisch.

Geprägt von Krisen

Die erste Amtsperiode war vor allem auch von Krisen geprägt. Ulm habe diese Zeit gut gemeistert, so die Botschaft des OB. Doch die Herausforderungen mit dem Fachkräftemangel, der Migrationsfrage, dem Wohnungsbau und den Finanzen bleiben beachtlich.

Zudem hat sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben, bis 2040 klimaneutral zu werden. Bei Bus und Bahn bereits fünf Jahre früher. Mit einer Ausbauoffensive sollen zwei Drittel der Haushalte im Ulmer Stadtgebiet an Fernwärme angeschlossen werden, verspricht er. Allein für klimaneutrale Wärme und Strom will die Stadt 300 Millionen Euro investieren, 50 Millionen Euro für die Mobilitätswende.

Ulm als autofreie Stadt?

Mobiltätswende bedeute für ihn aber, dass auch die Ulmer Innenstadt weiterhin mit dem Auto erreichbar bleiben müsse. „Eine autofreie Stadt ist eine Illusion“, sagte er. Dennoch müssten auch weitere Fußgängerzonen und Radwege entstehen.

Ulm profitiere von der wirtschaftlichen Stärke der Unternehmen vor Ort, sagte Czisch und verwies auf die rund 100.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Ulm. Davon sei fast jeder zehnte in den vergangenen Jahren dazugekommen. Czischs Botschaft war klar: Die Stadt habe daran einen Anteil, weil sie für gute Bedingungen für Unternehmen sorge. Wichtig seien aber auch soziale und gesellschaftliche Fragen. „Ich versichere, dass Ulm auch in Zukunft alles daransetzt, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.“

Sieger im ersten Wahlgang?

Er selbst sehe sich als Teamplayer, der in „guter Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat“ agiere. Die Arbeit bereite ihm auch weiterhin Freude und er sei motiviert für eine zweite Amtszeit. Die nächsten Wochen bis zur Wahl am 3. Dezember 2023 wolle er für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern nutzen und in der Ulmer Altstadt, aber vor allem auch in den Stadtteilen präsent sein, betonte Czisch. „Die Leute sollen sehen, dass ich mich anstrenge.“ Sein Ziel sei es wie auch wie bei der ersten Wahl 2015 im ersten Wahlgang zu gewinnen. Damals hatte Czisch 52,9 Prozent der abgegeben Stimmen gewonnen.

Auch dieses Jahr rechnet sich der Amtsinhaber offenbar gute Chancen auf ein eindeutiges Ergebnis aus. Dennoch gehe er „demütig“ in die Wahl. „Ich bin nicht der Meinung, dass das ein gemähtes Wiesle ist“, sagte er. Mitbewerber sind bislang Martin Ansbacher (SPD), Lena Schwelling (Grüne) und Thomas Treutler (parteilos).