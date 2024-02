Vor 70 Jahre den Bund der Ehe geschlossen

Vergangenen Dienstag hat das Ulmer Ehepaar Ruth und Günter Schirrmacher zusammen mit Kindern, Enkeln und Urenkeln das seltene Fest der Gnadenhochzeit gefeiert. Anlässlich ihres 70. Hochzeitstages hat Erster Bürgermeister Martin Bendel die Eheleute in ihrem Zuhause in der Hafengasse besucht, um zu gratulieren und die Glückwünsche des Ministerpräsidenten und des Oberbürgermeisters zu überbringen. Das teilt die Stadt mit.

Ruth Schirrmacher, geborgene Gutbrod, wurde 1932 in Ulm geboren. Günter Schirrmacher kam 1929 ebenfalls in Ulm zur Welt - zwei echte Ulmer also. Kennengelernt haben sie sich bereits als Kinder. Bereits die Elternpaare der beiden waren befreundet. „Unsere Zuneigung und Liebe füreinander ist im Laufe vieler Jahre entstanden“, sagen sie.

Am 13. Februar 1954 haben sich beide dann das Ja-Wort geben - ein Jahr nach Günter Schirrmachers Zwillingsbruder Siegfried, der 2023 mit seiner Frau Irmgard ebenfalls Gnadenhochzeit feiern konnte.

Die Schirrmachers haben einen Sohn und eine Tochter, drei Enkelkinder und inzwischen zwei Urenkel, über die sie sich ganz besonders freuen. Nach 50 Jahren im Öffentlichen Dienst ist Günter Schirrmacher nun seit beinahe 30 Jahren im verdienten Ruhestand.

Ganz besonders wichtig war und ist Ruth und Günter Schirrmacher ihre Familie. Eine musikalische Familie, wie sie sagen, so dass die freie Zeit oft mit Musikabenden ausgefüllt gewesen sei. „Wer nicht selber ein Instrument spielte, hat dann wenigstens am Schluss kräftigt applaudiert“, erinnern sie sich an zurückliegende Hauskonzerte. Der Jubilar spielt seit seiner Jungend Mundharmonika und hat im hohen Alter noch Veeh-Harfe gelernt.

In früheren Jahren seien Wanderungen durch Feld, Wald und Wiesen, meist mit Gitarrenbegleitung, ein Highlight für die ganze Familie gewesen. Das Ehepaar verbrachte seine Urlaube gern in Oberstorf und auf Sylt.