Vierbeiniger Opern-Darsteller gesucht

Das Theater Ulm ist auf der Suche nach einem ganz besonderen Darsteller. Laut Pressemitteilung der Theaterleitung soll bei der nächsten Operninszenierung ein Hund mitwirken.

Bei George Benjamins Oper „Lessons in Love and Violence“, ein circa 90 Minuten langes Bühnenwerk, steht Königin Isabella im Zentrum - eine machtbewusste Dame. Ihr wollen die Theatermacher einen großen und eleganten Hund zur Seite stellen, gerne einen Windhund, Greyhound, Saluki, Azawakh, Whippet oder ähnliche Rassen.

Das Tier müsste gut erzogen und nicht allzu schnell aus der Ruhe zu bringen sein, heißt es in der Mitteilung - denn während es auf der Bühne ist, erklingen Orchester und Gesangsstimmen. Der Einsatz umfasst insgesamt zehn Vorstellungen ab der Premiere am 8. Juni und eine gewisse Anzahl szenischer Proben im Mai und Juni. Die Verantwortlichen werden gemeinsam mit dem Halter das Tier sorgsam an die Aufgabe heranführen und insbesondere mit der Hauptdarstellerin vertraut machen.

Wer selbst Halter eines geeignetes Tieres ist oder einen Halter kennt, dessen vierbeiniger Begleiter einen solchen Einsatz absolvieren könnte, melde sich bitte per Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Rufnummer 0731/1614436.