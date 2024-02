Vier Monate Einbahnstraße auf der Münchner Straße

Die bisher vierspurige Münchner Straße in Ulm, die den Willy-Brandt-Platz mit der Gänstorbrücke verbindet, bekommt ab Anfang März in beiden Richtungen Fahrradstreifen. Während der Bauarbeiten, die bis zum Schwörmontag abgeschlossen sein sollen, kann der Verkehr nur in Richtung Neu-Ulm fließen.

Bereits im Jahr 2020 ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, den Bau eines Radweges an der Nord-Süd-Verbindung östlich der Altstadt zu prüfen. Es wurden Varianten erstellt und bewertet, die Enge zwischen den Gebäuden machte es schwierig. Problematisch waren bei der Planung vor allem die Kreuzungen, sowohl am Willy-Brandt-Platz als auch am Gänstorknoten.

Anfangs wird in der Münchner Straße aus Platzgründen nur ein eineinhalb Meter breiter Streifen markiert, im weiteren Verlauf wird ein richtiger Radweg daraus, der mit Betonsteinen von der Spur für Kraftfahrzeuge abgetrennt wird. Die Kraftfahrzeuge bekommen dann am Gänstorknoten wie bisher drei Spuren, um sich an den Ampeln aufzustellen, zwei Spuren werden nach dem Neubau der Gänstorbrücke in Richtung Neu-Ulm führen. Auch von Neu-Ulm wird es drei Spuren geben, die links, geradeaus und recht weiter führen.

Tim von Winning gibt zu, dass auf der Münchner Straße bisher nahezu keine Radfahrer unterwegs sind, auch er meidet auf dem Fahrrad diese Straße. „Der Blick auf die Karte legt aber die Attraktivität dieser Strecke nahe“, blickt er in die Zukunft. Von der Gänstorbrücke gelangt man ab Sommer auf dem neuen Radweg Richtung Zundeltor und kann dann über die Heimstraße und die Olgastraße sicher und bequem zum Hauptbahnhof gelangen.

Davor kommen noch die Bauarbeiten, die am 4. März beginnen. Am Willy-Brandt-Platz wird eine provisorische Ampelanlage installiert und dann führt während der gesamten Bauzeit bis Mitte Juli eine Einbahnstraße in Richtung Neu-Ulm. Der Verkehr aus Richtung Neu-Ulm wird über die Neue Straße und den Hauptbahnhof in Richtung Norden umgeleitet, alternativ geht es über die Basteistraße, die Löfflerstraße und den Staufenring in Richtung Norden. Die Baukosten schätzt die Stadt auf rund eine Million Euro.