Mit der Laubsäge am Küchentisch ein Videotelefon zusammenbauen - dieser Idee hat sich Stefan Baur aus Ulm verschrieben. Seit mehr als drei Jahren schon bastelt der Chef einer kleinen Ulmer IT-Firma in seiner Freizeit am sogenannten Grannophone, einem seniorenfreundlichen Videotelefon zum Selberbauen. Warum und wie das funktionieren soll, verrät der 46-Jährige hier.

Ich möchte Welt ein bisschen besser machen. Erfinder Stefan Baur

Spätestens seit der Corona-Pandemie werden Apps zur Videotelefonie wie selbstverständlich genutzt. Doch wer seine Liebsten nicht nur hören, sondern auch gern sehen möchte, kommt um etwas Technik-Knowhow nicht drum herum. Ältere Menschen stellt das häufig vor Probleme.

Zielgruppe: Senioren und Demenzerkrankte

„Für viele Senioren und Demenzpatienten ist Videotelefonie die einzige Möglichkeit, um regelmäßig Freunde und Verwandte zu sehen“, erklärt Stefan Baur. „Mir ist es wichtig, ihnen diesen Zugang zu ermöglichen.“

Das „Grannophone“, eine Kombination aus Touchscreen, Knöpfen und Telefonhörer, soll laut seinem Schöpfer möglichst einfach und intuitiv zu bedienen sein.

„Auch für jemanden, der mit der Technik auf Kriegsfuß steht“, betont Stefan Baur, der „MacGyver“ und „Daniel Düsentrieb“ als seine heimlichen Vorbilder nennt und sich schon als Kind von Baukästen, Modellbahnen und Fischer-Technik faszinieren ließ. „Ich höre ein Klingeln, nehme den Hörer ab und ein Videogespräch wird automatisch aufgebaut.“ Sein Ziel: „Die Welt ein bisschen besser machen.“

Im Makerspace der Stadtbibliothek kann der Tüftler in Ruhe werkeln. (Foto: Dennis Bacher )

Idee entstand während Corona-Lockdown

„Grannophone“ - der Name der Baur’schen Erfindung setzt sich aus den englischen Begriffen Granny (Großmutter) und Phone (Telefon) zusammen. Seit November 2020 werkelt Stefan Baur schon daran. Auf die Idee kam der gebürtige Ulmer während des zweiten Corona-Lockdowns.

„Da hat sich jemand auf Twitter die Frage gestellt, wie er denn seine Oma zur Videotelefonie bewegen könnte, die zwar über gutes Internet und einen großen Fernseher verfüge, aber überhaupt nichts von Technik verstehe“, erinnert sich der IT-Experte. „Ich musste mir damals eingestehen, dass es dafür wohl keine praktische Lösung gibt. Also habe ich mich selbst ans Werk gemacht.“

Zwei Mal im Monat besucht Stefan Baur seitdem den sogenannten Makerspace der Stadtbibliothek in Ulm, um an seiner Erfindung zu feilen. Hier stehen dem Tüftler verschiedene Computer, Werkbänke und ein moderner Laserschneider zur Verfügung, mit dem er aktuell das Referenzgehäuse für sein „Grannophone“ anfertigt.

Nachbau soll ohne technisches Gerät möglich sein

Der Nachbau für den Heimgebrauch solle später aber ganz einfach und ohne technisches Gerät möglich sein. „Mir geht es darum, eine Anleitung zu entwickeln“. so Baur. Er stellt sich vor, dass Kinder oder Enkel das „Grannophone“ später einmal mit seinen Anweisungen für ihre Eltern oder Großeltern nachbauen könnten. Die Materialkosten dazu schätzt er auf etwa 250 Euro pro Gerät.

So sieht es aus, das Grannophone. (Foto: Dennis Bacher )

Profit machen will Stefan Baur, der sich als Verfechter des Open-Source-Gedankens sieht, mit seiner Erfindung nicht. „Die Pläne sind frei verfügbar, jeder kann sie sich aus dem Internet herunterladen.“ Lediglich für den exakten Nachbau seines Referenzgerätes sei der Erwerb einer Lizenz notwendig. Dafür besitzt Stefan Baur einen sogenannten Gebrauchsmusterschutz, den kleinen Bruder des Patents.

„...sonst fange ich das Heulen an“

Anfangs bezahlte Stefan Baur das Projekt noch aus der eigenen Tasche, inzwischen ist er auf Crowdfunding umgestiegen. „Wie viel Geld drinsteckt, möchte ich gar nicht nachrechnen, sonst fange ich irgendwann das Heulen an“, lacht er. Durch die Gruppenfinanzierung seien bislang immerhin rund 1200 Euro zusammengekommen.

Wann das erste „Grannophone“ tatsächlich für den Heimgebrauch zur Verfügung stehen wird, kann der Tüftler aber selbst noch nicht abschätzen. Zumindest das Gehäuse sei aber bereits zu 90 Prozent fertig. Aktuell werkelt der 46-Jährige noch an einem Kabeldurchbruch für die Rückwand. Als nächstes möchte er dann die Software in Angriff nehmen.

„Ich will natürlich schon irgendwann fertig werden, möglichst noch bevor die nächste Pandemie-Welle anrollt“, lacht Stefan Baur. Wichtig sei ihm aber vor allem die Qualität seines Videotelefons. „Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich möchte nicht auf Biegen und Brechen auf irgendein Zieldatum hinarbeiten.“

Auf seiner Website www.grannophone.de dokumentiert Stefan Baur seine Fortschritte.