Eine warme Mahlzeit und ein offenes Ohr - darum geht es bei der Vesperkirche in Ulm. Das Hilfsprojekt findet ab dem 11. Januar bereits zum 29. Mal in der Ulmer Pauluskirche statt. Bis zum 7. Februar soll es dort wieder „Nahrung für Leib und Seele“ geben.

Pfarrer Peter Heiter, der die Vesperkirche gemeinsam mit 300 Ehrenamtlichen durchführen wird, erwartet in den kommenden vier Wochen sogar noch mehr Gäste als im Rekordwinter 2023, als in der Pauluskirche rund 12.000 Essen und 8.500 Vespertüten ausgeteilt wurden.

Bedürftigkeit und Einsamkeit zugenommen

„Die Tafeln melden uns, dass die Zahl der Menschen, die mit den staatlichen Leistungen nicht mehr auskommen, weiter wächst“, so der Pfarrer. „Krieg und Krisen machen vielen Menschen das Leben schwer.“ Bedürftigkeit und Einsamkeit hätten zugenommen.

Heiter betont aber, dass es ihm und seinem Team nicht darum gehe, einen erneuten Rekord aufzustellen, sondern darum, in der kalten Winterzeit für möglichst viele Menschen da zu sein. „Wir verkraften einen Anstieg der Gästezahl.“

Vesperkirche ist keine Suppenküche

Ausdrücklich weist der Pfarrer darauf hin, dass die Vesperkirche allen Menschen offenstehe und keine Suppenküche für Bedürftige sei. „Wir haben mitbekommen, dass letztes Jahr viele Menschen daheim geblieben sind, weil sie den Platz nicht denjenigen wegnehmen wollten, denen es ihrer Meinung nach schlechter ging.“

Weil Teilhabe bei der Vesperkirche jedoch im Vordergrund stehe, würden sich die Organisatoren um Peter Heiter über Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft freuen, die dann gemeinsam an einem Tisch sitzen werden.

„Wir haben ausreichend Platz und genügend Helfer“, versichert Heiter. Man sei dafür gewappnet, täglich mehr als 600 Essen auszugeben.

„Wurden noch nie im Leben bedient“

Anders, als in einer Kantine, werden die Gäste der Vesperkirche seit dem vergangenen Jahr sogar am Tisch bedient. „Dieser Service hat sich bewährt“, freut sich Peter Heiter. Der Pfarrer erzählt von zwei Frauen, die ihm letztes Jahr mit Tränen in den Augen davon erzählt hatten, noch nie zuvor im Leben bedient worden zu sein. „Der Bedienservice entspricht also unserem Leitgedanken, die Würde eines Menschen zu erhalten.“

Für die Gäste der Vesperkirche sind jeden Tag 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Die Ehrenamtlichen übernehmen die Ausgabe von Essen und Getränken, bedienen die Gäste an den Tischen und spülen Geschirr. Am Grundbetrag von 1,50 Euro für ein Essen mit Getränk, Kaffee, Kuchen und Nachtisch, haben die Organisatoren nicht gerüttelt. „Wer es sich leisten kann, gibt mehr“ so Heiter. Die Vespertüte zum Mitnehmen gibt es bereits für 50 Cent.

Hilfsprojekt finanziert sich über Spenden

Die Kosten der Vesperkirche von rund 120.000 Euro werden komplett über Spenden finanziert. „Hier sind wir noch auf Unterstützer angewiesen“, sagt Peter Heiter. Das Spendenformular ist auf der Internetseite der Pauluskirche Ulm zu finden. Weitere Kosten in Höhe von etwa 100.000, zum Beispiel für die Infrastruktur und ein diakonisches Beratungsangebot, übernehme die Landeskirche.