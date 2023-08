Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie–Agnes Strack–Zimmermann (FDP), hat sich vor Ort über die Forschung und Entwicklung beim Sensorhersteller Hensoldt in Ulm informiert. Die Ulmer Firma hat sie zwar nicht zum ersten Mal besucht, in Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bekomme so ein Besuch jedoch „eine andere Sichtweise“.

Interessiert hat Marie–Agnes Strack–Zimmermann dabei vor allem die Herstellung des IRIS–T SLM, ein Luftverteidigungssystem, das in Ravensburg bei Diehl Defence hergestellt wird und in dem ein Radar von Hensoldt verbaut ist. Besagtes Luftverteidigungssystem kommt derzeit in der Ukraine zum Einsatz.

Die von Hensoldt entwickelten Systeme bezeichnete Strack–Zimmermann am Rande ihres Besuchs in Ulm als „Spitzentechnologie“, die Deutschland hier an die gebeutelte Ukraine liefern könne. „Wir liefern viel und das was wir liefern ist hervorragend“, sagte Marie–Agnes Strack–Zimmermann. Der Verteidigungspolitikerin gehen die Maßnahmen aber immer noch nicht weit genug, wenn es um die Unterstützung für die Ukraine geht. Sie forderte die Bundesregierung auf, Marschflugkörper an die Ukraine „dringend und sofort“ zu liefern.

Wie Europa vor Angriffen aus der Luft geschützt werden soll

Sich mit Firmen wie Hensoldt in Ulm auszutauschen, findet Strack–Zimmermann auch mit Blick auf die Verteidigung Deutschlands und Europas wichtig. „Angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine lernen wir auch, wie man sich vor Angriffen aus der Luft schützt“, so die FDP–Politikerin, die damit auf das geplante Sky Shield für Europa hinweist.

Nach dem Besuch bei Hensoldt stand dann noch ein Besuch im Ulmer Rathaus auf dem Programm, wo die FDP–Politikerin ein rund einstündiges Gespräch mit Oberbürgermeister Gunter Czisch führte. Strack–Zimmermann war selbst mehr als 25 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv, von 2008 bis 2014 war sie Erste Bürgermeisterin und damit Stellvertreterin des Oberbürgermeisters ihrer Heimatstadt Düsseldorf.

Erinnerungen an die Kindheit

Zudem verbindet die Verteidigungspolitikerin Kindheitserinnerungen mit der Stadt Ulm — und vor allem deren Bahnhof. „Ich war als junges Mädchen auf einem Internat, in Ulm sind wir vom D–Zug immer in einen schnelleren Zug umgestiegen“, erinnerte sich die Verteidigungsexpertin.

Besonders interessiert war die Politikerin an den Beziehungen zwischen Ulm und der Ukraine, sie lobte das Ulmer Engagement bei der Aufnahme Geflüchteter ebenso wie die Aufnahme von Beziehungen zur Stadt Bilhorod–Dnistrovsky im Südwesten der Ukraine. Auch die Bedeutung des Netzwerks der Donaustädte, das von Ulm ausgeht, wurde besprochen. Czisch lud die FPD–Politikerin ein, im kommenden Jahr zum Internationalen Donaufest wieder nach Ulm zu kommen, um sich selbst ein Bild davon zu machen.