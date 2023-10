Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Der 44-jährige Alex G. soll Anfang April am Ulmer Eselsberg mehrere Brände gelegt und versucht haben, seine Ex-Partnerin, ihren neuen Partner und dessen Söhne zu töten. Am Freitag wurde der Prozess erstmals vor dem Ulmer Landgericht verhandelt.

Vier Tatkomplexe trug Oberstaatsanwältin Claudia Nemetz vor. Mit 1,6 Promille soll der Angeklagte mit dem Auto zum ehemals gemeinsamen Wohnhaus gefahren sein. Dann setzte er offenbar in der Tiefgarage die Autos seiner Frau und ihres neuen Partners mit Benzin in Brand.

Anschließend ging er mit dem halbvollen Benzinkanister und einem Stein bewaffnet zum Wohnhaus, schlug das Wohnzimmerfenster ein und schüttete zwei Liter Benzin hinein, das er anzünden wollte.

Lange Auflistung von Straftaten

In einem Gerangel konnte der neue Partner das verhindern. Als die Polizei eintraf, ließ sich der Angeklagte zu Boden sinken. Dort griff er nach einer Glasscherbe, kratzte sich damit erst über seinen eigenen Unterarm, um danach mit der Scherbe nach einer Polizistin zu stoßen.

Ein anderer Polizist reagierte blitzschnell, schob seine Kollegin weg und setzte Pfefferspray ein. Mit einer schweren Rauchgasvergiftung kam der Mann dann ins Krankenhaus, von dort ging es weiter ins Justizkrankenhaus und später in Untersuchungshaft.

Die lange Auflistung von Straftaten ließ den Mann auf der Anklagebank nicht unbeeindruckt. Er blies gelegentlich die Backen auf oder blickte leer auf seine Notizen. In dem Prozess geht es um Trunkenheit im Verkehr, gefährliche Körperverletzung und schwere Brandstiftung, die Staatsanwältin wirft dem 44-Jährigen vor, er habe „vier Menschen versucht grausam zu töten“.

So lief die Vorgeschichte

Verteidiger Mihael Milosevic las daraufhin eine längere Erklärung des Angeklagten vor. Darin räumte er „die Anklagepunkte vollumfänglich ein“. Das Haus anzuzünden, sei aber nicht geplant gewesen.

Laut der Vorgeschichte des Angeklagten, kehrte der gebürtige Kasache 2001 mit seinen Eltern nach Deutschland. Nach einer Phase mit Zeitarbeit begann er 2006 in einer Ulmer Firma zu arbeiten, in der er noch heute angestellt ist. 2007 heiratete er eine heute 36-Jährige. 2015 wurde dann gemeinsam das Reihenhaus am Eselsberg gekauft, die Tilgung sei aber die Aufgabe des Mannes gewesen, da die Ehefrau sich um das Kind kümmerte.

Um die rund 1000 Euro monatlich aufzubringen, wechselte er in den Drei-Schicht-Betrieb und suchte sich zusätzlich für das Wochenende einen Nebenjob. Renoviert wurde das Haus nebenher ‐ und daran entzündete sich immer wieder Streit. Die Ehefrau habe viel Wert auf Sauberkeit gelegt, er bevorzugte das effektive Renovieren ohne jeden Tag die Baustelle zu säubern.

Blutiger Kampf

Als ein Signal, um gehört zu werden, bezeichnete Alex G. seinen Selbstmordversuch im Jahr 2019. Als die Renovierung 2022 abgeschlossen war, bekam der Angeklagte zufällig heraus, dass ihn seine Ehefrau mit einem guten Freund der Familie betrog. Enttäuscht zog der Angeklagte aus und der 51-Jährige zog zusammen mit seinem Sohn ein.

Zurück zum Tattag: Als der Angeklagte die Scheibe des Wohnzimmers eingeschlagen hatte, entwickelte sich ein blutiger Kampf zwischen den beiden Männern. Gleichzeitig quoll dichter schwarzer Rauch aus der Tiefgarage und zog kilometerweit sichtbar über den Eselsberg.

Die Feuerwehr begann einen Großeinsatz, doch der Brand war so heftig, dass laut Staatsanwaltschaft die Tiefgarage einsturzgefährdet war, mehrere Autos, auch von Unbeteiligten, brannten aus. Zur Beweisaufnahme wurden zahlreiche Tatort-Fotos gezeigt, auch ein Handyvideo des Kampfes der beiden Männer, das den Angeklagten deutlich sichtbar bewegte.

Es sind noch fünf weitere Verhandlungstermin angesetzt, ein Urteil soll in der zweiten Novemberhälfte fallen. Bis dahin werden 17 Zeugen und ein Sachverständiger gehört.