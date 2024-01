Recep G. wird weiterhin vermisst. Seit dem Tag vor Heilig Abend fehlt von dem 32-Jährigen jede Spur. Zuletzt wurde der junge Mann am Abend des 23. Dezember in einer Ulmer Shishabar gesehen.

Wie die Polizei in Ulm jetzt auf Nachfrage mitteilte, dauert die Suche nach ihm an. Die Ermittler gehen dem Vernehmen nach weiterhin davon aus, dass sich Recep G. in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Erfolglose Suche in der Blau

Anfang Januar hatten Polizeitaucher in dem Ulmer Fluss „Blau“ vergeblich nach dem Vermissten gesucht. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung ist damals in die Wege geleitet worden. „Es gingen vereinzelt Hinweise aus der Bevölkerung ein“, erklärte jetzt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

Zuletzt habe die Polizei außerdem Ermittlungen im familiären, persönlichen und beruflichen Umfeld des 32-Jährigen durchgeführt. Neue Erkenntnisse, was den Aufenthalt respektive den Verbleib von Recep G. betreffen könnten, habe man dadurch aber nicht gewinnen können. Die Ermittlungen „erbrachten keine weiteren Erkenntnisse“, heißt es.

So wird Recep G. beschrieben

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Figur

Glatze und schwarzer Vollbart

Die Bekleidung von Recep Gülbahce am Tag seines Verschwindens beschreibt die Polizei folgendermaßen:

schwarze Schuhe

blaue Jeans

grün/graue Jacke

schwarzer Pullover

schwarze Basecap mit der weißen Aufschrift „SHRDD“

Wer weiß etwas?

Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen über den Verbleib des 32-Jährigen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich dringend zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.