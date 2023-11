Vermeintliche Handwerker stehlen Schmuck

Vermeintliche Handwerker haben in Ulm in einem Haus Schmuck erbeutet. Ganz besonders haben es die Kriminellen auf Seniorinnen und Senioren abgesehen, warnt die Polizei.

Gegen 15 Uhr war ein Mann in der Prittwitzstraße unterwegs. Er klingelte an der Haustür einer Seniorin. Die öffnete dem Mann. Der gab vor, dass bei Bauarbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden sei und er nun den Wasserdruck im Haus messen müsste.

Gutgläubig ließ die Seniorin den Unbekannten ins Haus. Der Mann wies die Frau an, sämtliche Wasserhähne zu öffnen. Während der Mann die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, verschaffte sich ein weiterer Mann Zutritt ins Haus. Im Obergeschoss wurde der Dieb fündig und entwendete Schmuck, so die Polizei.

Schließlich überraschte die Senioren den unbekannten Dieb. Beide Männer flüchteten daraufhin. Die Frau verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Frau beschrieb einender Männer als etwa 1,70 Meter groß und mit korpulenter Statur. Er hatte kurze schwarze lockige Haare und sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er sprach in gebrochenem Deutsch und hatte eine dunkle Basecap auf. Beide Diebe waren mit einer schwarzen Arbeitshose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Die Polizei Ulm-Mitte, Telefon 0731/1883312, hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.