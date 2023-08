„Verkehrswende nur durch Infrastrukturausbau“

Auf Einladung der IHK Ulm haben vor Kurzem Unternehmensvertreter aus der Vollversammlung und Ausschüssen der IHK Ulm mit den regionalen Landtagsabgeordneten und Verkehrsexperten der Regierungsfraktionen, Thomas Dörflinger (CDU) und Michael Joukov (Grüne), über ihre Herausforderungen durch stetig steigende Vorgaben sowie die politischen Ziele der Verkehrswende diskutiert. Fazit: Ohne Unterstützung und Infrastrukturausbau sind die Ziele nicht erreichbar.

Bei Busunternehmen Bottenschein am Standort Laupheim gaben Sonja Bayer (Robert Bayer GmbH), Horst Bottenschein (Bottenschein Reisen GmbH & Co.KG) und Maximilian Reinalter (H. Reinalter GmbH & Co. KG) zusammen mit Jonas Pürckhauer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, und Simon Pflüger, Leiter Standortpolitik der IHK Ulm, den Abgeordneten einen Einblick in die Herausforderungen der Branche. Neben dem gravierenden Busfahrermangel zeigten sie auf, warum die ehrgeizigen politischen Ziele im Bereich der Antriebswende von den kleinen und mittelständischen Busunternehmen unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht zu erreichen sind. Unter anderem wurde über das geplante Landesmobilitätsgesetz diskutiert. Es sieht vor, im ÖPNV in Baden–Württemberg bis zum Jahr 2028 nur noch Fahrzeuge (Stadt– und Regionalbusse) mit CO2–freien Antrieben zuzulassen — also 100 Prozent. Im Vergleich dazu gibt die Clean Vehicles Directive der EU nur vor, dass 32,5 Prozent der neuzugelassenen Fahrzeuge (Stadtbusse) ab 2030 emissionsfrei sein müssen.

„Die Clean Vehicle Directive (CVD) ist ein wichtiger Baustein, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Deren Umsetzung wird für die Busbranche jedoch herausfordernd sein. Daher ist vom Land auch Unterstützung notwendig. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die Ziele der EU–CVD Ziele umzusetzen. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr im Sinne weiterer Verschärfungen“, so Thomas Dörflinger. „Es ist absolut notwendig, im ständigen Austausch mit den Unternehmen zu sein, denn sie sind es, die die Verkehre umsetzen, die wir landesseitig haben wollen. Gleichzeitig ist es für alle Beteiligten essenziell, Planungssicherheit zu haben, mit einem festen Pfad zu CO2–Neutralität“, erklärt Michael Joukov.

Beim Rohstoffunternehmen Eduard Merkle GmbH & Co. KG in Blaubeuren diskutierten Hartmut Koch–Czech (Eduard Merkle GmbH & Co. KG), Dominik Azadi (Heidelberg Materials AG — Zementwerk Schelklingen), Simon Brunner und Peter Denkinger (Denkinger Internationale Spedition GmbH), Ulrich Heusel und Benjamin Buchmüller (Liebherr–Werk Ehingen GmbH) sowie die IHK–Vertreter mit den Ab–geordneten die Schwierigkeiten beim Verladen von Gütern über die Schiene am Beispiel der Donautalbahn. „Von Seiten einiger großer Unternehmen entlang der Strecke besteht großes Interesse, deutlich mehr Güter auf die Schiene zu verladen und zu transportieren. Wir wollen damit unseren Beitrag zum Klimaschutz noch weiter erhöhen“, so Ulrich Heusel. „Doch der Schienengüterverkehr auf der Donautalbahn ist unflexibel und es gibt keine Kapazitäten auf der Strecke, um darauf Güter mit unserem Bedarf zu transportieren. Das Ziel der Politik mit mehr Gütern auf der Schiene kann so nicht erreicht werden, auch wenn wir wollen“, fasst Hartmut Koch–Czech das Dilemma zusammen. Aus Sicht der Wirtschaft ist eine weitere Verkehrsverlagerung von Gütern auf die Schiene nur mit einem zeitnahen Infrastrukturausbau möglich.

„Leider ist der Nachholbedarf auf der Donautalbahn enorm. Wir brauchen digitale Stellwerke, damit der Güterverkehr auch nachts stattfinden kann, tagsüber sind die Kapazitäten an der Grenze. Dafür setzt sich der Verkehrsminister und setze ich mich ein — solange, bis die Ertüchtigung kommt, am besten gleich morgen“, verdeutlicht Michael Joukov. „Nach allen Prognosen wird der Güterverkehr in den kommenden Jahren weiter deutlich zunehmen. Der Verlagerung von Güterverkehren von der Straße auf die Schiene kommt daher eine besondere Schlüsselrolle zu. Für den Ausbau und die Reaktivierung von Schienenstrecken ist zwar der Bund zuständig, das Land wird jedoch entsprechende Maßnahmen im Rahmen seiner Möglichkeiten ebenfalls unterstützen. Dies sehe ich auch bei der Donautalbahn“, ergänzt Thomas Dörflinger.