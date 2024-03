Wissing als „Anti-Hero“: Ulmer Politikerin begeistert mit Swift-Zitaten

Was haben Pop und Politik gemeinsam? Sie taugen scheinbar beide zum Internet-Hit. Wohl kaum ein anderer Popstar ist derzeit so oft in den Schlagzeilen wie Taylor Swift. Dabei verhilft der US-Superstar auch anderen zu Ruhm. Im jüngsten Fall sind es Anspielungen auf Taylor-Swift-Songs in einer Bundestagrede der Ulmer CDU-Abgeordneten Ronja Kemmer.

Die Politikerin, die übrigens genauso alt ist wie Megastar Taylor Swift, bediente sich in einer ihrer Reden im Bundestag gleich an mehreren Songzitaten der Sängerin - und begeistert damit auf Plattformen wie TikTok oder Instagram nicht nur ihre Follower.

Eine kurzer Zusammenschnitt all der Anspielungen auf Taylor-Swift-Songs erhielt mehr als 55.000 Aufrufe. In der Rede wird etwa Verkehrsminister Volker Wissing zum „Anti-Hero“ des digitalen Aufbruchs. „Anti-Hero“ ist ein bekanntes Lied der Sängerin Taylor Swift aus dem Jahr 2022. Kemmers Rat, welche Liedzeile sich Wissing vor allem zu Herzen nehmen soll: „It´s me, hi, I´m the problem, it´s me.“ Die Liedzeile stammt ebenfalls aus genanntem Song von 2022.

Ronja Kemmer will gezielt auch jüngeres Publikum ansprechen. (Foto: Jens Krick via www.imago-images. )

Mit ihrer Swift-Rede hat Ronja Kemmer, die für den Ulmer Wahlkreis im Bundestag sitzt, nicht nur jüngeres Publikum angesprochen, sondern sich auch von ihrer privateren Seite gezeigt. Die Politikerin zählt sich ganz offen zu den Swifties, wie Fans von Taylor Swift gerne genannt werden. „Ich bin ein Swiftie!“, sagt sie ganz offen gegenüber unserer Redaktion.

„Taylor ist eine begnadete Musikerin, die alle ihre Lieder selbst schreibt, und fleißig wie der schwäbische Mittelstand. Am meisten bewundere ich ihre Stärke, mit der sie dem Hass im Netz entgegentritt. Meine beiden Töchter lieben Musik - wenn Taylor läuft, wird gemeinsam durch die Wohnung getanzt“, sagt die 34-jährige Politikerin.

Besser konnte ich einige gescheiterte Projekte der Ampel nicht beschreiben. Ronja Kemmer

Vier Minuten ging ihre Rede zum Thema Digitalisierung insgesamt. Neben Zitaten aus „Anti-Hero“ hat sie darin auch die Songtitel „Wildest Dreams“ und „Mastermind“ eingebaut. Grund für die besonderen Zitate: „Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema schlechthin und eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, gerade junge Menschen für Digitalthemen zu begeistern - mit meiner Rede wollte ich sie gezielt ansprechen.“ Besser als mit den Worten von Taylor Swift, so sagt Ronja Kemmer, „konnte ich einige gescheiterte Projekte der Ampel nicht beschreiben“.

Ronja Kemmer ist übrigens nicht die einzige Politikerin, die sich an Liedzeilen von Taylor Swift bedient. In den USA machten einige Politiker 2023 ebenfalls auf diese Weise auf sich aufmerksam.