Verkehrsbehinderungen auf der B311 Ulm-Donautal

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es auf der B311 Ulm-Donautal. Am 6. November beginnt die Instandsetzung der Entwässerungseinrichtungen an der B311 auf Höhe des Ulmer Donautals, teilt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit. Die Bauzeit wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Während dieser Zeit kommt es im Bereich des Knotenpunkts B311 (Illerstraße) ‐ Daimlerstraße ‐ Hans Reyhingweg zu starken Behinderungen für den Verkehr, da dieser einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden muss. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Die Baukosten der für die INstandsetzungsarbeiten belaufen sich auf rund 150.000 Euro.