79. Holocaust-Gedenktag

Verfolgte Frauen im Nationalsozialismus: Als Liebe zum Verhängnis wurde

Ulm / Lesedauer: 3 min

Erna Ritz (Bildmitte, sitzend) war trotz staatlichen Verbots eine Liebesbeziehung zu einem ausländischen Kriegsgefangenen eingegangen. In einem öffentlichen Strafritual auf dem Ulmer Marktplatz wurden ihr die Haare geschoren. (Foto: Stadtarchiv Ulm )

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des KZ in Auschwitz zum 79. Mal. Im Fokus des Gedenktags in Ulm: Frauen und deren Verfolgung durch das NS-Regime.