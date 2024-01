Vegan durch den Januar: Bekannte Foodblogger geben Tipps

Vegane Produkte und Rezepte sind schon längst keine Exoten mehr. Und vor allem in einem Monat des Jahres gerät die vegane Ernährung deutlich in den Fokus, nämlich im Januar. Warum? Weil eine britische Initiative sich seit 2014 dafür einsetzt, im Januar, zum Jahresanfang, sich bewusst und rein pflanzlich zu ernähren. Für viele ist der „Veganuary“, ein Begriff abgeleitet von den Wörtern vegan und dem englischen January, zumindest ein Begriff. Immer mehr Menschen machen mit. Doch wie man denn überhaupt mit einer rein pflanzlichen Ernährung starten kann und auf was es gilt, zu achten, wissen die wenigsten.

Aus Überzeugung vegan

Abhilfe schaffen können da Nadine Horn und Jörg Mayer. Die Ulmer sind in der veganen Szene sehr gefragt, denn die Beiden betreiben seit 13 Jahren erfolgreich den Foodblog „Eat this“. Außerdem haben sie bereits mehrere Bücher zum Thema vegane Ernährung herausgebracht. Inzwischen leben sie vom Kreieren, Kochen und Bewerben neuer und kreativer Rezepte, deren Zutaten rein pflanzlich sind. Dabei hat nicht der Beruf, sondern ihre eigene Überzeugung die Beiden auf diesen Weg gebracht.

Jörg Mayer ist eigentlich gelernter Grafiker und Webdesigner. Nadine Horn hat einst als Übersetzerin sowie ebenfalls Grafikerin gearbeitet. Seit rund 28 Jahren sind die Ulmer Veganer, Nadine Horn startete schon etwas früher mit dieser Ernährungsweise.

Tipps von den Vegan-Profis zum Thema... ...Snacks: „Nüsse sind super gesund und gute vegane Snacks“, sagt Jörg Mayer. Auch Pflanzenjoghurt mit Obst kann er bei Heißhunger empfehlen. ...Lust auf Süßes: „In unserem Blog gibt es viele Rezepte für vegane Süßspeisen. Veganes Backen kann super einfach sein“, so der Blogger und verweist etwa auf ihren Schokokuchen mit Zucchini. „Das klingt vielleicht gewöhnungsbedürftig. Die Zucchini macht den Kuchen aber sehr luftig und man schmeckt sie überhaupt nicht heraus.“ ...Wenns schnell gehen muss: „Eine Packung Nudeln und Sauce im Schrank aufbewahren. Wenn wir keine Lust zu kochen haben, dann vespern wir auch einfach total gerne.“ ...veganes Frühstück: „Brötchen mit veganem Aufstrich oder Müsli mit Pflanzenmilch kann ich nur empfehlen.“ Vegane Pancakes sind eine von vielen Kreationen der Ulmer, die sich für ein veganes Frühstück nachkochen lassen. (Foto: Mayer/Eat this ) ...Unterwegs sein: „Das ist um einiges einfacher geworden. In den meisten Städten findet man überall einen Falafelstand mit veganen Saucen für einen schnellen Imbiss. Oder man findet vegane Snacks im Supermarkt.“ Dennoch rät Mayer, unterwegs die Augen offen zu halten oder sich zur Not etwas mitzunehmen, wenn man keinen Hunger leider möchte aber seine Vorsätze zur veganen Ernährungsweise nicht über den Haufen werfen möchte. ...einkaufen: „Was viele zu Beginn nicht wissen, ist, wo überall tierische Produkte drinstecken. Etwa in viele Süßigkeiten wie Gelatine oder Milchpulver.“ Zudem würden manchmal Zutaten aufgelistet, die man auf den ersten Blick nicht als tierisch erkennen. Hier rät Jörg Mayer deshalb dazu: Zu Beginn nicht zu verkrampft darüber nachdenken. (seli)

„Freunde und Familienmitglieder haben uns schon früh und regelmäßig nach Rezepten gefragt. Irgendwann haben wir uns gedacht: Dann stellen wir die Rezepte doch gleich ins Internet und machen eine Art Notizbuch daraus“, erinnert sich Jörg Mayer an die Anfänge ihres Blogs.

Und nicht nur Freunde oder die Familie hat von diesem digitalen Notizbuch profitiert, schnell sei das Interesse für ihre Kreationen geradezu explodiert. Inzwischen arbeiten sie täglich für ihren Blog, haben mehrere Bücher herausgebracht und versorgen Tausende Follower über ihre Social-Media-Kanäle mit Tipps und Ideen in Sachen pflanzliche Ernährung, 231.000 Follower allein über die Plattform Instagram.

Jörg Mayer und Nadine Horn ernähren sich seit vielen Jahren selbst ausschließlich vegan. (Foto: Eat this )

Doch was einfach klingt oder vor allem auf den Bildern und Videos so einfach aussieht, sei ein einnehmender Job, wie Jörg Mayer erklärt. Ihr Arbeitsplatz ist natürlich auch die Küche, aber nicht nur. „So einen Blog zu betreiben, das klingt vielleicht romantisch aber es ist ein klassischer Bürojob. Wir müssen viel Zeit für das Bearbeiten der Bilder aufwenden, Rezepte recherchieren, uns Texte überlegen und Kooperationen aushandeln“, erläutert Jörg Mayer. Eher in den Pausen habe man dann die Zeit, neue Rezepte auszuprobieren und zu verfeinern.

Doch selbst das, so betont Jörg Mayer, werde nach 13 Jahren nicht eintönig. Im Gegenteil. „Wir wundern uns selbst immer, wie viele vegane Rezepte man aus der ganzen Welt kochen kann. Wir könnten das also noch eine ganze Weile so weitermachen und trotzdem immer wieder etwas neues kreieren.“ Meist werde ein klassisches Rezept wie ein Burger, Sushi oder Curry einfach „in vegan“ umgewandelt.

Jörg Mayer betont: Der Veganuary sei eine tolle Aktion. „Schade ist nur, dass so gefühlt total viel über die vegane Ernährung gesprochen wird und das restliche Jahr dann vergessen wird.“ Das möchte das Ulmer Paar gerne ändern und kreiert deshalb viele kreative Rezepte, die ihrer Ansicht nach auch Nicht-Veganern schmecken dürften. Wie klappt also nach Meinung der Beiden der Einstieg in die pflanzliche Ernährung?

Auch Burger kann man vegan zubereiten. (Foto: Mayer/Eat this )

Was vor rund 20 Jahren für Jörg Mayer und Nadine Horn noch herausfordernd war, sei heute ganz einfach: „Man kann theoretisch ja alles, was man gerne isst, einfach durch eine vegane Alternative ersetzen“, so Mayer und meint damit etwa vegane pflanzliche Butter, Nussmilch statt Kuhmilch oder Tofuwürstchen statt die „mit Tier“. Im Gegensatz zu anderen bekannten Veganern wollen die Ulmer Fleischersatzprodukte nicht verteufeln. „Für den Übergang zur pflanzlichen Ernährung ist das super“, betont Mayer.

Natürlich komme mit der Umstellung eine gewisse Recherche mit einher, um zu verstehen, wo man sich wichtige Nährstoffe holen kann. Und auch für den Einkauf bedarf es am Anfang vielleicht etwas mehr Zeit, sagt Jörg Mayer. Doch das sei heute einfacher als je zuvor. Über das Internet erhalte man sofort die nötigen Informationen. Mayer betont, dass die Blogger sich nicht als Nährstoffexperten, sondern vielmehr als Köche präsentieren wollen. Und genau das ist es, was sie in ihrem Blog fokussiert darstellen wollen: Dass es entgegen vieler Vorurteile eben nicht mehr Aufwand ist, vegan zu kochen.