Der Mann, der an Ostermontag im Ulmer Stadtteil Wiblingen seine siebenjährige Tochter ermordet hat und danach selbst die Polizei rief, soll dauerhaft in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mit.

Er litt an einer schizophrenen Psychose

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der 40–Jährige zum Zeitpunkt der Tat an einer schizophrenen Psychose litt. Er sei deshalb schuldunfähig, es habe ihm an der Einsicht gemangelt, Unrechtes zu tun.

Das bedeutet: Kommt das Landgericht Ulm dem nun beantragten „Sicherungsverfahren“ der Staatsanwaltschaft nach, wandert der Täter nicht ins Gefängnis, sondern in eine geschlossene Klinik. Auch ein Prozess gegen ihn würde es dann nicht geben.

Tochter ging von „Indianerspiel“ aus

Die Staatsanwaltschaft gab auch Näheres zu den Umständen des Todes der Siebenjährigen bekannt. So soll sich der Mann, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt, am Nachmittag des 10. April 2023 (Ostermontag) alleine mit seiner Tochter in Ulm-Wiblingen auf einen Spielplatz nahe des dortigen Schulzentrums begeben haben.

Empfohlene Artikel Tatverdächtiger in Psychiatrie So geht es im Ulmer Mädchen-Mordfall jetzt weiter q Ulm

In seinem psychisch–kranken Zustand habe er dort seine Tochter getötet. Offenbar täuschte er das Mädchen über sein wahres Vorhaben. Denn diese ging laut Staatsanwaltschaft davon aus, dass sie und ihr Vater „Indianer spielen“ würden.

Deshalb ließ sie sich von ihm die Hände auf den Rücken binden. Danach erstach der 40-Jährige seine Tochter. Laut Staatsanwaltschaft habe er sie mit einem Messer tödlich am Hals verletzt.

Danach setzte der Mann einen Notruf ab und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Es soll tatsächlich ihr Vater gewesen sein

Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Mädchen tatsächlich um die leibliche Tochter des Beschuldigten handelte. Zunächst hieß es, der Stiefvater hätte die Tat verübt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich nun aber konkrete Hinweise, dass das getötete Mädchen tatsächlich die Tochter des 40–Jährigen war. Die Ergebnisse molekulargenetischer Untersuchungen, die Gewissheit erbringen sollen, stehen noch aus.

Die anderslautenden Mitteilungen beruhten darauf, dass ein anderer Mann die Vaterschaft für die Siebenjährige formell anerkannt hatte. Ob diese möglicherweise wahrheitswidrige Vaterschaftsanerkennung dem Kind nach einem abgelehnten Asylantrag ein Aufenthalts– und Bleiberecht in Deutschland sichern sollte, wird derzeit noch geprüft.

Rechtlich würdigt die Staatsanwaltschaft Ulm die Tat als heimtückischen Mord.

Eine „erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit“

Da der Mann nach vorläufiger Einschätzung auch des psychiatrischen Sachverständigen, der den Mann begutachtet hat, zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sein dürfte und von ihm infolge seiner psychischen Erkrankung eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, hat die Anklagebehörde nun die Durchführung des Sicherungsverfahrens mit dem Ziel seiner Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

Der Mann räumt die Tat ein. Er befindet sich schon seither vorläufig in einer geschlossenen Psychiatrie.