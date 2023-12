Ob im Glühwein, im Stollen oder in den selbstgemacht Plätzchen: In der Vorweihnachtszeit greifen viele Menschen verstärkt ins Gewürzregal. Dabei sorgen die Gewürze wie etwa Zimt oder Kardamom nicht nur für den typischen Weihnachtsduft, sie sind auch gesund.

Und: Die Gewürze können durchaus über das Weihnachtsfest hinaus in der Küche verwendet werden, wie etwa Stefan Brändel weiß. Der Botaniker kennt sich mit Weihnachtsgewürzen sehr gut aus, schließlich hat er täglich mit ihnen zu tun. Seine Arbeitsstätte ist der botanische Garten der Uni Ulm. Dort haben die Mitarbeiter vor Weihnachten einiges zu tun, denn viele Menschen interessieren sich speziell für die Führung, die Wissenswertes über Weihnachtsgewürze parat hält.

Tropische Bedingungen für die Gewürz-Pflanzen

„Wir zeigen die Pflanzen der bekannten weihnachtlichen Gewürze wie etwa Nelke, Sternanis, Piment aber auch Kaffee, die Tonkabohne und Zuckerrohr“, erklärt Brändel. Im Gewächshaus des botanischen Gartens hätten diese tropische Pflanzen ideale Wachstumsbedingungen. Eine wichtige Botschaft der Führung: „Weihnachten, wie wir es kennen, wäre ohne die Tropen gar nicht möglich“, sagt der Botaniker. Viele Teilnehmer wären sich gar nicht bewusst darüber, woher die Weihnachtsgewürze überhaupt stammen - und dass Vanille und Co. genauso wie Bananen oder Avocados meist im großen Stil angebaut werden.

Brändel kocht und backt selbst gerne mit den unterschiedlichen Weihnachtsgewürzen. Er persönlich greife dabei am liebsten zu „Bio“. Meist verrate auch der Preis, ob es sich um qualitativ hochwertige Gewürze handelt oder nicht.

Vanille: Dieses Gewürz steckt auch im restlichen Jahr in einigen Produkten, die bei Deutschen beliebt sind. Vom Vanille-Pudding über Vanille-Eis hin zu Vanille-Sauce. Und natürlich - Coca Cola. in vielen Produkten steckt laut Brändel das chemisch hergestellte Aroma Vanillin. Nicht aber in dem bekannten Softgetränk. Mit rund 80 Prozent sei Coca-Cola nämlich der größte Abnehmer der echten Vanille.

Auch in der Cola steckt Vanille. (Foto: Jens Kalaene/dpa )

„Das Hauptanbaugebiet der Vanille ist Madagaskar, ursprünglich stammt das Gewürz aber aus Zentralamerika“, erklärt der Ulmer Botaniker. Obwohl Vanille in fast jedem Weihnachtsgebäck vorkommt, habe es im Gegensatz zu anderen Gewürzen keine wirkliche Wirkung auf den Körper. „Wir nutzen Vanille also eigentlich nur als Geschmacksstoff“, so der Biologe. Zwar gebe es auch indigene Völker, die der Vanille eine stimmungsaufhellende, gar aphrodisierende Wirkung zusprechen. Wissenschaftlich belegt sei das jedoch nicht.

Die echte Vanille ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. (Foto: Roland Weihrauch/dpa )

Im botanischen Garten in Ulm wird schnell klar, warum die echte Vanille so vergleichsweise teuer ist. Die Vanille, eine Orchideenpflanze, muss händisch bestäubt werden, um die Schoten wachsen zu lassen. Das müsste auch bei Großplantagen in Handarbeit gemacht werden. Und wo keine Maschinen eingesetzt werden können, wird es meist teurer.

Kardamom: Ebenfalls teuer ist das Weihnachtsgewürz Kardamom. Denn auch hier ist Handarbeit gefragt. „Maschinen schaffen es nicht, die Samen der Pflanze zu öffnen und an das Pulver zu kommen“, erklärt Stefan Brändel. In der günstigeren Variante werde meist einfach die ganze Schale mitgerieben - was somit die Qualität etwas vermindert. Brändel weiß: „Der Kardamom gehört zu den Ingwergewächsen und kommt aus dem asiatischen Raum und braucht ein tropisches Klima.“

In Kardamom-Kapseln stecken ätherische Öle, die Magenprobleme lindern können. (Foto: dpa )

Kardamom wirkt beruhigend auf den Magen und wird meist in Lebkuchen, Spekulatius und im Glühwein verarbeitet, sei aber auch ein wichtiger Bestandteil von Currypulver - und deshalb das ganze Jahr in der Küche verwendbar. Brändels Tipp: Kaffee mit einer Messerspitze frischem Kardamom, eine Spezialität aus dem Orient. Brändel empfiehlt, den Kardamom ungemahlen zu kaufen, weil sonst das Aroma zu schnell verfliege.

Ingwer: Meist wird angenommen, dass der Ingwer wie eine Kartoffel im Ganzen geerntet und verarbeitet wird, aber: Es ist nur der Ingwerwurzelstock, der als Gewürz verwendet wird. Im Gegensatz zum Kardamom oder der Vanille kann Ingwer auch daheim angebaut werden. Ingwer aus regionalem Anbau gibt es auf jedem Wochenmarkt zu finden.

Je feiner Ingwer zerkleinert wird, umso stärker entfalten sich die ätherischen Öle. (Foto: Laura Ludwig )

„Ingwer wird klassisch bei Erkältungsbeginn verwendet, er wirkt antibakteriell, hilft bei Übelkeit und kann mit allem Möglichen verkocht werden“, weiß der Botaniker. Natürlich gibt es auch Pulver, frischer Ingwer jedoch habe eine ganz andere Wirkung etwa in Lebkuchen als er es in Pulverform entfaltet.

Zimt: Das Gewürz wird aus getrockneter Rinde des Zimtbaums gewonnen. Die meisten Hobbybäcker wissen, dass es zwei Sorten gibt, nämlich den Cassia-Zimt und den Ceylon-Zimt. Letzterer ist aufgrund der Herstellungsweise teurer und enthält deutlich weniger Cumarin - ein Stoff, der als krebserregend gilt. „Damit Zimt aber wirklich gefährlich wird, müsste man eine sehr große Menge davon essen, was man gar nicht schafft“, betont Stefan Brändel.

ILLUSTRATION - Zimtliebhabern wird empfohlen auf Ceylon-Zimt zurückzugreifen, da dieser einen niedrigeren Cumaringehalts aufweist als Cassia-Zimt. Cumarin kann potenziell zu Leberschäden führen. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn )

Unabhängig der Sorte wirkt Zimt blutstillend und magenstärkend. Manche sagen dem Gewürz auch nach, dass er Heißhunger vorbeugen kann. Das, so Brändel, sei aber nicht wissenschaftlich belegt. Unterschiede gibt es bei den Sorten auch bei der Herkunft: Während der Ceylon-Zimt in Asien produziert wird, stammt der Cassia-Zimt aus China.

Muskat: Die wohl stärkste Wirkung kann das Weihnachtsgewürz Muskat erzielen. Ebenfalls von einem Baum stammen die Samen, die Muskatnuss, aus denen das Pulver gewonnen wird. Mehr Aroma bekommt man beim Backen, wenn die Nuss erst kurz vor der Verwendung abgerieben wird. „Muskat ist sehr schwer zu kultivieren, weshalb wir den Baum auch nicht im botanischen Garten Ulm haben“, so Stefan Brändel. Muskat sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen, denn: „Muskat wird auch als Droge verwendet. Es kann in großen Mengen berauschend wirken und in einer zu hohen Dosis giftig sein“.

So sehen Muskatnüsse aus. Das Gewürz gibt es auch bereits fertig gerieben. (Foto: dpa )

Die Weihnachtsgewürze sind in der Regel alle länger haltbar - wenn sie richtig gelagert werden. Laut Verbraucherzentrale ist das aber genau nicht dort, wo es den meisten als praktisch erscheint, nämlich in der Nähe von Ofen oder Herd. Die ausstrahlende Wärme jedoch lässt die Gewürze schneller Aroma verlieren und verderben.

Alle Führungen des botanischen Gartens der Uni Ulm sowie weitere Informationen zu der Einrichtung findet Sie online unter https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten/