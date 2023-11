Der Herbst ist da - und mit ihm Regen, Wind und für manchen vielleicht sogar der Herbst-Blues. Wer aber nicht nur faul auf dem Sofa herumliegen möchte, wird auch in Ulm und Neu-Ulm gefordert - sowohl körperlich als auch geistig.

Schwäbische.de gibt einen Überblick über einige ganz besonders actionreiche Aktivitäten.

Das Schlechtwetter-Programm von Schwäbische.de

Auf den ersten Blick direkt neugierig geworden? Klicken Sie auf eine der Überschriften und springen Sie so direkt zum Schlechtwetter-Tipp:

Kräftemessen wie bei „Schlag den Raab“

13 Räume - 13 Disziplinen: Bei Face-Off in der Neu-Ulmer Lessingstraße können sich zwei Teams einen Schlagabtausch wie bei „Schlag den Raab“ liefern.

Ob Frisbee, Wissensspiele oder Rodeo: Das Reporterbüro Ulm von „Schwäbische.de“ hat sich der Herausforderung gestellt. Wie sich die Redakteure dabei angestellt haben? Die Antwort gibt's im Video.

Kartfahren auf zwei Ebenen

Wer gerne rasant unterwegs ist, kommt in der Ecodrom-Kartbahn in Neu-Ulm auf seine Kosten. Mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde rasen die Karts über die 430 Meter lange Indoor-Strecke – für Fahranfänger können die Karts laut Ecodrom zur Sicherheit auch gedrosselt werden.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Wie viel Spaß es macht, mit dem Elektro-Kart durch die Kurven zu räubern, hat unser Reporter im Ecodrom in Neu-Ulm getestet. Video: Frederic Schenkel/Simon Schwörer Wie viel Spaß es macht, mit dem Elektro-Kart durch die Kurven zu räubern, hat unser Reporter im Ecodrom in Neu-Ulm getestet. Video: Frederic Schenkel/Simon Schwörer

Vier neue Rutschen fürs Donaubad

Ein Jahr später als gedacht sollen die neuen Rutschen Neu-Ulmer Donaubad nun endlich eröffnet werden. Die drei alten Rutschen waren seit 1998 in Betrieb und wurden jetzt durch vier moderne Rutschen ersetzt.

Das Highlight ist laut Ankündigung auf der Donaubad-Website vor allem die neue Wettkampfrutsche mit ihren drei Bahnen sein, auf der drei Personen gleichzeitig gegeneinander antreten können.

Ab Samstag, 18. November, 9 Uhr, können interessierte Wasserratten die neuen Rutschen endlich testen.

Die vier neuen Rutschen können von den Wasserratten ab Mitte November ausgetestet werden. (Foto: Philip Hertle )

Rätsel lösen im Escape-Room

Gemeinsam Rätsel lösen und die Mission meistern: Darum geht es in den sogenannten Escape-Rooms, die sich auch in Ulm und Neu-Ulm immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Denn: Was schweißt mehr zusammen, als sich gemeinsam aus einer kniffligen Lage zu befreien? In der Doppelstadt hat man gleich zweimal die Gelegenheit dazu.

Bei Team-Escape in der Ulmer Hirschstraße versuchen sich bis zu sieben Spieler an den schwierigen Aufgaben - zum Beispiel im Horror-Raum mit dem schauderhaften Namen „Blood Lust“.

in der Ulmer Hirschstraße versuchen sich bis zu sieben Spieler an den schwierigen Aufgaben - zum Beispiel im Horror-Raum mit dem schauderhaften Namen „Blood Lust“. Sechs verschiedene Missionen gibt es in den Escape-Rooms in Neu-Ulm zu meistern. Die Räume haben unterschiedliche Schwierigkeiten von Einsteiger bis Profis sortiert.

Hoch hinaus in der Trampolinhalle

Im Jump4All ist Sprungkraft gefragt. In der Eberhard-Finckh-Straße im Ulmer Stadtteil Böfingen finden sich unzählige Indoor-Trampoline – sowohl für Sprung-Neulinge als auch für Profis.

Im Ninja-Parcours kann man an den unterschiedlichen Hindernissen obendrein seine Geschicklichkeit beweisen.

Auf die Rampe in der Reithalle

Der Name mag zunächst einmal verwirrend sein, finden sich in der Ulmer Reithalle überhaupt keine Pferde. Vielmehr geht hier den Skatern und BMX-Fahrern aus Ulm und Umgebung das Herz auf - auf rund 900 Quadratmetern und an fast allen Tagen der Woche.

„Rampen vom Feinsten“, wird die Halle auf der Website stolz beschrieben. Regelmäßig finden Anfänger-Kurse für Skater, Inliner und BMX-Fahrer statt.

Lasertag auf 1000 Quadratmetern

In der Lasertag-Arena in Neu-Ulm ist Zielgenauigkeit gefragt. Ausgestattet mit einer Weste gilt es hier, die Gegner mit einem Lasergerät (einem sogenannten Phaser) zu „taggen“, also zu treffen und somit möglichst viele Punkte für sein Team zu erzielen.

Gespielt wird in einer abgedunkelten, rund 1000 Quadratmeter großen Spielfläche. Laut Veranstalter können bis zu acht Gruppen beziehungsweise 36 Personen gleichzeitig spielen.

3-D-Minigolf im Dunkeln

Minigolf bei Schwarzlicht gibt es in der Blacklight-Arena in Neu-Ulm auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern. In insgesamt vier Themenbereichen erleben die Minigolfer 3-D-Effekte unter Schwarzlicht an den 18 Löchern.

Eine zweite Blacklight-Arena findet sich zudem im nahegelegenen Senden an der Iller.

Boulderhallen in Ulm und Neu-Ulm

Kletterer - oder Boulderer - kommen auch in Ulm und Neu-Ulm nicht zu kurz. Wer hoch hinaus will, wird dank mehrerer Indoor-Klettermöglichkeiten auch bei herbstlichem Wetter nicht nass.

In beiden Teilen der Doppelstadt findet sich eine Einstein-Boulderhalle. Wer es besonders steil mag, für den gibt es in Neu-Ulm ein herausforderndes sogenanntes Mega-Roof, wird auf der Website versprochen. Aber auch Anfänger kommen auf ihre Kosten.

Ebenfalls auf der anderen Seite der Donau befindet sich der Sparkassen-Dome der Neu-Ulmer Sektion

des Deutschen Alpenvereins. Wer noch keine Ausrüstung hat, kann sie vor Ort auch ausleihen. Im Sparkassen-Dome gibt es zudem eine eigene Kletterwelt für Kinder.

Welcher Tipp fehlt?

Welchen actionreichen Schlechtwetter-Geheimtipp haben wir vergessen? Schreiben Sie uns eine Mail an [email protected]

