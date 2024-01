Wer krank ist und ein verschreibungspflichtiges Medikament benötigt, hat dieses bislang - ganz analog - mit seinem rosa Papierrezept in der nächsten Apotheke eingelöst. Seit Jahresanfang ist damit aber Schluss.

Vom Arzt gibt es das Rezept ab jetzt nur noch digital. Das soll vor allem unnötige Wege zum Arzt vermeiden und zu weniger Zettelwirtschaft führen. Doch es gibt noch Anlaufschwierigkeiten - auch in Ulm. So ist das E-Rezept in der Münsterstadt gestartet.

Schwierige Umstellung

„Zuerst hat es gar nicht funktioniert. Ich musste mich dann an die Hotline wenden“, teilt Ärztin Ulrike Breyer, die eine Arztpraxis unweit des Ulmer Münsters hat, auf Anfrage mit.

Mit meinen 68 Jahren war ich bisher immer so analog wie möglich in der Praxis unterwegs. Ulrike Breyer

Die Umstellung sei für sie extrem zeitaufwändig gewesen, berichtet sie. „Mit meinen 68 Jahren war ich bisher immer so analog wie möglich in der Praxis unterwegs“, so die Medizinerin, die bereits seit 35 Jahren praktiziert. „Und auch meine Patienten legen keinen wirklichen Wert auf Digitalisierung“, sagt die Ärztin. „Viele kommen lieber persönlich zu mir in die Praxis, um ihr Rezept zu holen.“

Ein bisschen analog bleibt es weiterhin

Gänzlich in die digitale Welt umsteigen müssen Breyers Patienten aber auch nach der Einführung des E-Rezepts nicht.

Und auch meine Patienten legen keinen wirklichen Wert auf Digitalisierung. Ulrike Breyer

Wer zum Arzt geht, kann sein Rezept nach wie vor als Papierausdruck bekommen und dieses dann wie gewohnt vor Ort in der Apotheke einlösen. Der einzige Unterschied: Statt des rosa Rezepts bekommt der Patient vom Arzt nun einen Ausdruck mitsamt QR-Code.

+++ Was Versicherte über das neue E-Rezept wissen müssen: Schwäbische.de gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen +++

Testphase begann vergangenen Sommer

Zum Beispiel bei Apothekerin Marion Bäumlisberger, die gemeinsam mit ihrem Vater mehrere Apotheken in Ulm führt. Auf deren Websites informieren die beiden schon seit Langem über das neue E-Rezept. Denn so plötzlich kommt die Änderung gar nicht. „Eigentlich sollte das E-Rezept schon vor zwei Jahren eingeführt werden“, sagt Marion Bäumlisberger. „Es wurde aber immer wieder verschoben.“

Wir haben extra Flyer erstellt, Poster gemacht und weisen auf unsere Beratung hin. Marion Bäumlisberger

Bereits vergangenen Juli startete die Testphase, in der sowohl das neue elektronische als auch weiterhin der traditionelle rosa Rezept-Zettel eingelöst werden konnten. Ab jetzt gilt nur noch das digitale Rezept: Wer dieses einlösen möchte, für den ändere sich der Ablauf in der Apotheke allerdings nicht, beruhigt Marion Bäumlisberger.

„Trotzdem versuchen wir, alle Kunden mitzunehmen. Wir haben extra Flyer erstellt, Poster gemacht und weisen auf unsere Beratung hin“, sagt die Apothekerin.

So funktioniert das E-Rezept

Dabei klingt es so einfach: Der Arzt oder die Ärztin erstellt das digitale Rezept in der Praxis und speichert es auf einem zentralen System ab, dem sogenannten Fachdienst. Mit den Informationen kann das Rezept dann über drei verschiedene Wege eingelöst werden. Wie beschrieben durch den gewohnten Papierausdruck, von zu Hause aus über die E-Rezept-App oder über die Gesundheitskarte der Krankenkasse am Lesegerät in der Apotheke.

Wer die App nutzen möchte, braucht allerdings ein NFC-fähiges Smartphone und eine NFC-fähige Gesundheitskarte, die die kontaktlose Datenübertragung möglich machen. Dieser „umständliche Weg“ könne für viele anfangs ein Grund für mögliche „hohe Anlaufschwierigkeiten“ sein, so die Apothekerin.

Die Kritik: Schlechter Zeitpunkt

Einige Ärzte kritisieren zudem den ungünstigen Zeitpunkt der Einführung „inmitten der Infektsaison“, wie unter anderem der MDR berichtet. Denn: Die technische Umstellung in den Praxen sei aufwändiger als in den Apotheken. „Einige Ärzte kämpfen gerade noch damit“, sagt Apothekerin Marion Bäumlisberger. „Der Praxis-Ablauf muss komplett umgestellt werden. Und viele haben Angst, was falsch zu machen“, sagt sie.

Viele haben Angst, was falsch zu machen. Marion Bäumlisberger

Aber auch für die Apotheker gebe es noch offene Fragen. So sei die Abrechnung der Rezepte mit den Krankenkassen „noch nicht 100-prozentig geklärt“, betont sie. Sie verspüre deshalb noch eine gewisse Vorsicht bei den Beteiligten. Auf lange Sicht rechne sie aber mit einer deutlichen Vereinfachung für Apotheken und Ärzte.

Bleibt der direkte Kontakt auf der Strecke?

„Für meine Patienten von außerhalb Ulms ist es auf jeden Fall eine Erleichterung“, blickt Allgemeinärztin Ulrike Breyer voraus. Beispielsweise müssten sie für ein Folgerezept nicht mehr extra in die Praxis kommen und könnten sich so den Weg in die Stadt sparen.

Vieles in den Arztpraxen immer unpersönlicher. Ulrike Breyer

Die Digitalisierung habe in dem Fall doch ihren Nutzen, räumt sie ein. „Trotzdem“, so die Medizinerin, „wird vieles in den Arztpraxen immer unpersönlicher. Ich finde es nicht gut, wenn nur noch alles online läuft.“