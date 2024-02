Uni Ulm unter den Top Ten

93 Prozent der Studierenden empfehlen ein Studium an der Uni Ulm weiter - damit gehört die Hochschule zu den beliebtesten Universitäten in Deutschland. Dafür hat sie jetzt das Bewertungsportal StudyCheck als „Top Universität in Deutschland 2024“ ausgezeichnet. In Baden-Württemberg schafft es die Uni Ulm sogar auf den vierten Platz. Und in der „Digital Readiness“-Rangliste steht sie deutschlandweit auf Platz 5. Die Bewertungen belegen erneut, welch großen Wert die Universität Ulm auf die persönliche Betreuung in ihren mehr als 60 Studiengängen legt.

Für die Rangliste hat das Hochschulbewertungsportal StudyCheck-Ranking rund 78 500 Erfahrungsberichte auf seiner Website aus dem Jahr 2023 von Studierenden und Alumni an 584 deutschen Hochschulen ausgewertet. Mit ihrer Top-Ten-Platzierung erhält die Uni Ulm den Award als „Top Universität in Deutschland 2024“.

„Wir freuen uns sehr über die hervorragende Bewertung der Studierenden“, sagt Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre der Universität Ulm. „Insbesondere die hohen Weiterempfehlungsraten, die in vielen Studiengängen bei 100 Prozent liegen, sind ein Beweis für die exzellente Qualität unserer Lehre. Zu den in der Gesamtbewertung beliebtesten Studiengängen gehören unter anderem Medieninformatik, Wirtschaftsphysik, Mathematik, Molekulare Medizin und Psychologie.

Die Auszeichnung als Top-Universität bestätigt erneut, dass sich die Studierenden an ihrer Uni und auf dem Campus mit seinen kurzen Wegen gut aufgehoben fühlen, heißt es in der Mitteilung der Uni Ulm. „Man hat das Gefühl, sich immer an jemanden wenden zu können“, schreibt eine Studentin in ihrem Erfahrungsbericht. Die hohe Betreuungsqualität bringt die Uni Ulm auch in anderen, namhaften Rankings regelmäßig auf die vorderen Plätze: So behauptete sie sich im THE World University Ranking 2024, das unter anderem das Lern- und Forschungsumfeld bewertet, unter den besten 20 Universitäten in Deutschland. Und das CHE-Ranking 2023 kürte die Ulmer Wirtschaftswissenschaften in den Kategorien „Praxisorientierung in der Lehre“ und „Digitale Lehrinhalte“ zur besten staatlichen Universität.

Dazu passt, dass die Uni Ulm im unabhängigen StudyCheck-Hochschulranking der Studierenden bei der „Digital Readiness“ den fünften Platz erobert, so die Uni in ihrer Miteilung abschließend.

Ranking