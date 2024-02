Eigentlich sollte der Judenhof in der Ulmer Innenstadt begrünt werden. Doch daraus wird zunächst nichts. Ein überraschender archäologischer Fund stoppt das Vorhaben vorerst.

Alte Mauerreste im Untergrund entdeckt

Um „das Mikroklima vor Ort positiv zu beeinflussen“ war der Plan, drei neue Bäume im nördlichen Bereich des Platzes zu pflanzen, wie es von der Stadt Ulm heißt.

Beim Aushub der Pflanzgruben sind die Bauarbeiter aber unerwarteterweise auf alte Mauerreste gestoßen. Wie alt diese sind und zu welchem Gebäude sie einst gehörten, soll nun herausgefunden werden. Die Stadt hat hiefür eine Fachfirma beauftragt, die die Funde jetzt archäologisch untersucht.

Judenhof früher Zentrum des jüdischen Lebens

Der Judenhof kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Im Hochmittelalter lebten im Viertel unweit des Ulmer Münsters vorrangig jüdische Bewohner. Hier hatte die Gemeinde ihr „geistliches und gesellschaftliches Zentrum“, wie es in einer Veröffentlichung des Stadtarchivs heißt.

Eine Synagoge wurde erstmals 1353 erwähnt. Der Platz bildete dabei eine eigene Siedlung. „Ein abgeschlossenes Ghetto gab es jedoch nicht“, ist in einer weiteren Publikation zu lesen. Die Juden lebten zu dieser Zeit also nicht komplett abgesondert von den christlichen Stadtbewohnern.

„Die Gemeinde wurde aber bereits 1348/49 durch ein Pogrom zerstört“, heißt es in der Veröffentlichung weiter. Fünf Jahre später sei die Neugründung erfolgt und das Zusammenleben von Juden und Christen habe sich teilweise normalisiert.

Baumpflanzung nur verschoben

Was es mit den kürzlich per Zufall gefundenen Mauerresten auf sich hat, sollen nun Experten herausfinden. Außerdem - so die Stadt weiter - sei dabei eine „unkartierte Glasfaserleitung“ gefunden worden, die ebenfalls verlegt werden müssen. Erst im Anschluss können die drei neuen Bäume ihren Platz auf dem Judenhof finden.