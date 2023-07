Immer wieder werden Kletterer auf dem Ulmer Münster erwischt — jüngst nun an Ulms wichtigstem Feiertag, dem Schwörmontag. Laut Polizeipräsidium Ulm haben Beamte zwei junge Männer am frühen Montagmorgen dabei erwischt, wie sie aufs Münster klettern wollten.

Laut Polizei stammen die Männer, beide 19 Jahre alt, aus Reutlingen. Sie wurden gegen 5.30 Uhr von einem Passanten dabei beobachtet, wie sie den südlichen Turm heraufkletterten. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die beiden Männer vorläufig festnahm, als sie wieder unten angekommen waren. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Das sogenannte Roofing ist illegal — und lebensgefährlich. Trotzdem werden immer wieder Kletterer dabei erwischt, wie sie das Münster von außen erklimmen wollen. Entsprechende Videos davon kursieren immer wieder einmal in Sozialen Netzwerken, schocken und entsetzen dabei die Münstergemeinde jedes Mal aufs Neue.

Vermutlich wollten sich die jungen Männer auf dem Münsterturm positionieren, um ein spektakuläres Video von den Menschenmassen an Schwörmontag zu drehen. Durch derartige Aktionen wollen sich die Kletterer auf sozialen Netzwerken mit besonderen Aufnahmen profilieren, so gefährlich sie auch sein mögen. Besonders gefährlich dürfte die Aktion am Montag auch deshalb gewesen sein, weil es in der Nacht ein besonders heftiges Gewitter über Ulm gegeben hatte — die Fassade des Münsters also besonders rutschig gewesen sein musste.