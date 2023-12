Unbekannter legt gefälschtes Rezept vor

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag eine Apotheke in der Ulmer Innenstadt betreten und versucht, mit einem Rezept an den Drogenersatzstoff Diazepam zu gelangen. Einer Mitarbeiterin, die misstrauisch wurde, kontaktierte die Arztpraxis, von der das Rezept vermeintlich stammen sollte. Laut Polizeibericht stellte sich heraus, dass der auf dem Rezept stehende Name kein Patient war und das Rezept dort nicht ausgestellt wurde. Die Mitarbeiterin sprach den Mann, der daraufhin die Apotheke sofort verließ. Er soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, grauen Hose und trug außerdem eine Mütze.