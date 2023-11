Unbekannter belästigt Reisende und kleine Tochter im Zug

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend vergangener Woche in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart eine 36-jährige Frau und ihre sechsjährige Tochter belästigt. Das berichtet die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Unbekannte gegen 20.30 Uhr an einem bislang unbekannten Bahnhof in den Zug ein und setzte sich hinter die Reisende. Im Laufe der Fahrt soll der Unbekannte mehrfach Blickkontakt mit der Tochter gehalten und in ihre Richtung gestikuliert haben. Weiterhin schrie er sie offenbar in aggressiver Weise an.

Nachdem sich die 36-jährige Mutter bedroht fühlte, wechselte sie zusammen mit ihrer Tochter den Platz. Hierbei soll der Mann ihnen hinterhergelaufen sein, sodass sie sich aus Angst in der Zugtoilette einsperrte. Nach bisherigen Informationen verbrachte der Triebfahrzeugführer zusammen mit anderen bislang unbekannten Reisenden den Mann beim Halt in Plochingen aus dem Zug.

Bei ihm soll es sich um einen etwa 1,73 Meter großen Mann mit dunklem Teint und schwarzen Haaren gehandelt haben. Er trug offenbar eine schwarze kurze Jacke. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Insbesondere die Reisenden, welche geholfen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.