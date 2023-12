Unbekannte überfallen Mann und rauben seinSmartphone und seinen Geldbeutel

sz) - Unbekannte haben in Ulm Raubüberfall verübt und einem Mann sein Smartphone und seinen Geldbeutel gestohlen. Nach Erkenntnissen der Polizei soll sich die Tat zwischen 2.30 Uhr und kurz nach 6 Uhr am Hauptbahnhof bei der dortigen Bahnhofsunterführung zugetragen haben. Dort sei ein 34-Jähriger zu Fuß unterwegs in Richtung der Gleise gewesen. Der alkoholisierte Mann wurde wohl von mehreren Unbekannten angesprochen. Noch bevor er sich umdrehen konnte, wurde er zu Boden gestoßen, berichtet die Polizei.Als er sich wieder aufgerappelt hatte, fehlten sein Mobiltelefon und die Geldbörse. Die Wertgegenstände hatten die Unbekannten wohl aus den Hosentaschen gezogen und sind dann mit ihrer Beute geflüchtet. Der 34-Jährige begab sich dann mit dem Zug nach Laupheim. Dort erzählte er seiner Frau von dem Vorfall. Diese verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Ulm, Telefon 0731/1880, hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der 34-Jährige von den Tätern von hinten überrascht worden war, konnte er keine Personenbeschreibungen abgeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Denn der 34-Jährige stand bei dem Überfall unter Alkoholeinwirkung und konnte sich nicht mehr daran erinnern, heißt es abschließend.