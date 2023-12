Unbekannte erbeuten Zigaretten und Bargeld

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Wiblingen einen Zigarettenautomaten aufgeflext und Zigaretten und Bargeld erbeute. Laut Polizei entdeckte ein Zeuge am Mittwoch den fehlenden Automaten, der war bis zum Diebstahl an einem Getränkemarkt im Schulze-Delitzsch-Weg montiert war. Unbekannte hatten den Standfuß abgeflext. Dann brachten sie den Automaten, vermutlich mit einem Fahrzeug, zum nahegelegenen Parkplatz der Kleingartenanlage Galgenfeld. Die Täter flexten den Automaten auf und gelangten so an ihre Beute. Den Automaten ließen sie zurück. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon0731/401750) nahm die Ermittlungen auf. In welchem Zeitraum die Tat ausgeführt wurde, muss noch ermittelt werden.