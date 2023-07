Der nächste Klimaprotest in Ulm.

Aktivisten haben am Freitagmorgen eine Baustelle auf dem Oberen Ulmer Eselsberg lahmgelegt. An einem Baukran befestigten sie ein Banner mit der Aufschrift „Bauwende jetzt“.

Keine Aktion der „Letzten Generation“

Hintergrund ist der Bau eines Bettenhauses, das die Ulmer Uniklinik benötigt. Die Aktivisten, die nicht der „Letzten Generation“ angehören, kritisieren den Ort, an dem das Bettenhaus gebaut wird. Denn es mussten dafür Bäume gefällt werden. Das Gebäude wird in Teilen auf dem Gelände eines Waldstücks errichtet.

Aus Sicht der Aktivisten seien andere Bereiche auf dem Gelände der Klinik besser geeignet für den Bau, da keine Bäume hätten gefällt werden müssen.

Eine Nacht– und Nebelaktion

Angebracht wurde das Banner in der Nacht in rund 45 Metern Höhe. Die Baufirma bestätigte, dass sich die Arbeiten dadurch verzögerten. Laut Mitteilung der Aktivisten könne das Banner nur durch professionelle Kletterer entfernt werden.

Es ist nicht der erste Protest von Klimaaktivisten gegen die Baustelle an der Uniklinik. Mitte Februar besetzten Aktivisten erstmals Bäume des betroffenen Waldstücks. Es wurde trotzdem gerodet, Ende Januar 2023.

Forderung: Flächen sollen entsiegelt werden

Mit dem neuen Banner möchten die Besetzer des Walds laut eigener Auskunft nicht nur an die Rodung erinnern, sondern auch „für eine moderne Bauwende“ eintreten. Bereits versiegelte Flächen sollten entsiegelt werden, um „auf natürliche Weise“ gegen Überschwemmungen und Hitzewellen vorzusorgen.

Dass für Bauprojekte Wald– oder Grünflächen versiegelt werden, sollte die absolute Ausnahme bleiben.

Stattdessen sollte in die Höhe gebaut und nachverdichtet werden, wo bereits versiegelt wurde. Als Baustoff biete sich Holz an, als Bauweise entsprechend moderne industrielle Holzbautechnik. Und zuvor solle Leerstand für Wohnungen und Büroräume genutzt werden, so die Aktivisten.