Ulm

Umstellung des Schülertickets auf der Zielgeraden

Ulm / Lesedauer: 1 min

Die Umstellungsprozesse des Schülertickets im DING-Gebiet sind nun auf der Zielgeraden: Peu à peu werden in den nächsten Wochen die neuen personalisierten Chipkarten im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Biberach und in der Stadt Ulm von den beauftragten Verbundpartnern im Bündel an die Schulen oder im Direktversand an die Schüler ausgegeben, wie der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund mitteilt.