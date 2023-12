Und schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Die Tage zwischen den Feiertagen im Dezember sind bei vielen Menschen geprägt davon, nach innen zu kehren, das Jahr Revue passieren zu lassen und sich Vorsätze für das neue Jahre zu machen.

Auch Ihr Team der „Schwäbischen Zeitung“ möchte an dieser Stelle zurückblicken auf das, was in den vergangenen zwölf Monaten in Ihrer Region, speziell im Raum Ulm, passierte. Und der Blick zurück zeigt: Es war ein durchaus erinnerungswürdiges Jahr 2023.

Januar

Hoher Besuch stand gleich zum Beginn des Jahres an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kam nach Ulm, um sich zum einen mit der Geschäftsführung des Rüstungskonzerns Hensoldt zu unterhalten und zum anderen der Brauerei Gold Ochsen zum 425. Geburtstag zu gratulieren. Zu dieser Zeit sah die Welt noch anders aus. Wäre Scholz in den vergangenen Tagen nach Ulm gekommen, hätten die Pressevertreter sicherlich etwas ganz anderes aus Scholz herausgequetscht als nur eine Antwort auf die Frage, wie denn das Gold Ochsen Bier so schmecke.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Zwickelprobe. (Foto: Archiv )

Entsprechend unaufgeregt war der Besuch des Bundeskanzlers im Januar. Nur ein paar vereinzelte Kritiker hatten sich damals vor das Tor der Brauerei gestellt und mit Schildern gegen Scholz und die Bundesregierung protestiert. Trotzdem bleibt der nicht selbstverständliche Besuch des Bundeskanzlers weitgehend positiv in Erinnerung.

Februar

Die Brutalität hinter dieser Tat machte nicht nur die Bürger in Ulm fassungslos: Vier junge Männer hatten in der Nacht auf den 8. Februar einen Polizisten in Zivil lebensgefährlich zusammengeschlagen. Der Angriff sollte eine andere geplante Straftat vertuschen, die bereits in der Vergangenheit mehrfach straffällig gewordenen jungen Männer wollten an diesem Abend nämlich eigentlich in ein Café einbrechen. Skrupellos wurde der 25-jährige Polizist in einen Hinterhalt am Kornhausplatz gelockt.

Der Tatort vor dem Ulmer Kornhaus. (Foto: Bacher )

Drei der Täter wurden Anfang August schließlich vom Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes zu hohen Haftstrafen verurteilt, ein vierter Täter wurde nicht verurteilt, da er zum Tatzeitpunkt noch 13 Jahre alt und damit strafunmündig war. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, entfachte eine Diskussion über zunehmend fehlenden Respekt gegenüber Polizeibeamten.

März

Dieser 120 Gramm schwere Fund hat schwerwiegende Folgen: Anfang März hatte eine Besucherin des Ulmer Münsters ein Stück Putz am Boden gefunden, das sich von der Wand des Bauwerks gelöst hatte.

Große Teile des Münsters sind vorerst abgesperrt. (Foto: Ehrenfeld )

Anschließende Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Teile des Gewölbes sowie Wände umfassend saniert werden müssen. Diese Sanierung wird über Jahre andauern. Ein großer Teil des Hauptschiffes bleibt erst einmal abgesperrt.

April

Eine weitere schreckliche Tat ereignete sich am Ostermontag. Ein Mann hatte seine 14-jährige Tochter zum Indianer-spielen nahe des Wiblinger Schulzentrums begleitet - und sie laut eigener Aussage umgebracht, um Gott ein Opfer darzubringen.

Der Tatort in Wiblingen. (Foto: Archiv )

Schon der Notruf, den der Mann selbst abgesetzt hatte, deutete daraufhin, dass die Tat nicht aus einer gesunden psychischen Verfassung heraus begangen worden sein kann. Und auch das Landgericht Ulm kam beim Prozess im November schließlich zu dem Urteil, dass der Beschuldigte unter einer akuten Schizophrenie leidet - und ihn deshalb auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie einweisen ließ.

Mai

Die Spatzen sichern sich nach einem 5:0-Sieg gegen Fulda am 20. Mai nach Jahren der Misserfolge den Aufstieg in die 3. Liga - und sorgen so für eine sportliche Sensation für die Donaustadt. Gleichzeitig wurde der SSV Ulm 1846 Fußball vorzeitig Regionalliga-Meister. Nach dem Abpfiff des entscheidenden Spiels gab es für die Fans kein Halten mehr, sie stürmten den Platz, die Fußballer ließen sich feiern. Später wurde ausgiebig in der Innenstadt gefeiert.

Die Fans feiern den Aufstieg des SSV Ulm in die 3. Liga. (Foto: Escoto )

Eine der größten Brände in Ulm ereignete sich am 12. Mai: Ein Großbrand hat das Elektrofachgeschäft Jehle an der Blaubeurer Straße komplett zerstört. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden mit rund vier Millionen Euro jedoch ist immens. Das Feuer war zunächst in einer Lagerhalle entstanden, die Rauschschwaden waren schon von weitem zu sehen.

Juni

Kaum feiern die Ulmer Fußballer einen außergewöhnlichen Erfolg, können auch die Basketballer feiern: Nach dem 74:70-Sieg im vierten Finalspiel gegen die Telekom Baskets Bonn wird Ratiopharm Ulm zum ersten Mal überhaupt Deutscher Meister - und trotzten damit allen Prognosen.

Die Basketballer beim Eintrag ins Goldene Buch. (Foto: Archiv )

Die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm war im Ausnahmezustand, es wurde im großen Stil gefeiert: mit einem Mega-Truck, bei einer Party auf dem Münsterplatz und einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Ulm.

Juli

Der Höhepunkt eines jeden Ulmer Julis ist das Schwörwochenende. In diesem Jahr sollte der Schwörmontag zu einer wohl lange unvergessenen Zitterpartie werden, denn aufgrund schlechter Wetterverhältnisse war bis kurz vor Startschuss unklar, ob das beliebte Nabada überhaupt stattfinden kann. Schon die Schwörfeier am Morgen musste vom Ulmer Weinhof ins Münster verlegt werden. Erst gegen 14.30 Uhr fällten die Verantwortlichen die Entscheidung zum Nabada - an dem trotz dunklen Gewitterwolken und etwas Regen wieder Tausende mitmachten.

Das Nabada konnte 2023 dann doch stattfinden. (Foto: Spengler )

Rund eine Woche davor machten Klimaaktivisten mit einer Kletteraktion an der Adenauerbrücke auf sich aufmerksam. Sie demonstrierten damit gegen den angekündigten Besuch des Bundesverkehrsministers Volker Wissing (FPD) in Ulm an diesem Tag. Die vielbefahrene Straße musste über einige Stunden gesperrt werden, was zu einem Verkehrschaos führte. Die Aktivisten wurden vom SEK von der besetzten Schilderbrücke geholt.

Ein weiteres Ereignis im Juli mit überregionalem Medienecho: Der Angeklagte im Fall des Messerangriffs auf zwei Mädchen in Illerkirchberg im Dezember 2022 ist im Juli zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem stellte das Landgericht Ulm die besondere Schwere der Schuld fest. Der damals 27-jährige Eritreer hatte eines der Mädchen bei dem Angriff tödlich verletzt, die Tat löste eine bundesweite Debatte über den Umgang mit straffällig gewordenen Asylbewerbern aus.

August

Im Alter von 72 Jahren ist Manfred Eichhorn Anfang August verstorben. Der Ulmer Schriftsteller war bekannt für seine Schwaben-Krimis und für den Buchladen Eichhorn, den er über viele Jahre in der Ulmer Innenstadt geführt hatte.

September

Nach knapp einem Jahr Vakanz hat Ulm seit 1. September wieder einen Dekan. Denn an diesem Tag trat Torsten Krannich sein Amt offiziell an. Die Einarbeitung jedoch hatte bereits Monate vorher begonnen. Dafür war Krannich auch im regelmäßigen Austausch mit seinem Vorgänger Ernst-Wilhelm Gohl. Krannich ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder.

Oktober

Einen erschreckenden Fund machte ein Passant Mitte Oktober mitten in der Nacht in einem Glascontainer: Dort sah er ein Neugeborenes liegen. Eine 38-jährige Frau aus dem Alb-Donau-Kreis soll das Baby dort ausgesetzt haben. Die Frau befindet sich in Untersuchungshaft, das Baby wurde umgehend versorgt und in eine Pflegefamilie gebracht. Der Retter des Babys wurde von der Polizei geehrt.

November

Nicht Klimaaktivisten oder sogenannte Querdenker haben am 7. November im großen Stil in der Ulmer Innenstadt demonstriert, sondern Unternehmer. Zu dieser Aktion hatte die Industrie- und Handelskammer Ulm aufgerufen.

Mehrere Hundert Teilnehmer protestierten damit gegen den aus ihrer Sicht vorherrschende Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland. Noch nie hatten Wirtschaftsvertreter zu solch einer Demonstration aufgerufen.

Dezember

Mit einem Paukenschlag schließt das Jahr 2023 in Ulm ab: Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) verliert die Stichwahl zum Oberbürgermeister gegen Konkurrent Martin Ansbacher (SPD). Bis März 2024 wird Czisch somit noch im Amt sein, dann wird Ansbacher als sein Nachfolger übernehmen. Mit diesem Ergebnis hatte in der Stadt zunächst niemand gerechnet, denn Czisch galt als solider Amtsinhaber, der sich in den vergangenen acht Jahren nichts zu Schulden kommen lassen hat. Ansbacher erhielt bei der Stichwahl 55,11 Prozent der Stimmen.