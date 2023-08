Mit den Sommerferien haben in Ulm auch mehrere Großbaustellen begonnen. Für Verwirrung sorgte unter anderem eine Umleitung. Wo Autofahrer nun mit Einschränkungen rechnen müssen.

In den kommenden Wochen wird unter anderem zwischen dem Ulmer Donaubad und Alt–Wiblingen gebaut. Seit Wochen war diese Maßnahme mit Schildern angekündigt worden. Bis zum 8. September soll die Wiblinger Straße vollgesperrt sein. Die Einmündung zum Donaubad wird umgestaltet und eine Ampelanlage aufgebaut, die auch den Radweg parallel zur Wiblinger Straße einbezieht. Durch die Ampel soll die Ausfahrt aus dem Donaubad für Rad– und Autofahrer sicherer werden.

Radfahrer und Fußgänger können passieren

Auch der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Europastraße und dem Kloster Wiblingen ist gesperrt. Die Illerbrücke wird saniert, gleichzeitig wird der gesamte Streckenabschnitt von der Ulmer Straße in Wiblingen bis zur Wiblinger Straße in Neu–Ulm neu asphaltiert. Die Bushaltestellen an der Illerbrücke werden behindertengerecht ausgebaut und einige Leitungen neu verlegt.

Durch die Sperrung ist auch die Buslinie 4 zwischen Wiblingen und Ulm betroffen, die normalerweise am Donaubad vorbeiführt. Der Bus wird über die Wiblinger Allee und die B311 umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger können trotz gesperrter Fahrbahn die Wiblinger Straße passieren.

Verkehrschaos wegen Umleitung

Für Verwirrungen in den vergangenen Tagen sorgte die Umleitung an der Wiblinger Straße. Los ging es mit den Bauarbeiten an der Einmündung zum Parkplatz des Donaubades. Die Wiblinger Straße wurde gesperrt und zahlreichen Umleitungsschilder aufgebaut. Viele Autofahrer, die von der Neu–Ulmer Innenstadt nach Wiblingen oder auf die B 28 wollten, folgten dem Umleitungsschild in Richtung Baubetriebshof im Kaltwässerle. Dort endete die Beschilderung, die auch nur für die Zufahrt zum Baubetriebshof gedacht war.

Die Autofahrer versuchten anschließend über die Wege durch die Kleingärten zurück zur Wiblinger Straße zu kommen. Als die Bauarbeiter auf die Irreführung angesprochen wurden, bemerkten sie das fehlende Sackgassen–Schild und rüsteten es nach.